Лесные пожары возникли на юго-западе Европы из-за жары

Лесные пожары возникли на юго-западе Европы из-за аномальной жары в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Карелии установлен режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров

Так, во французском департаменте Жиронда в связи с пожарами были эвакуированы 11 тысяч человек. К настоящему времени огонь 7,5 тыс. гектаров лесных массивов.

В свою очередь, на западе Португалии огонь распространяется быстро в связи с сильным ветром. Были уничтожены ряд жилых домов, в стране объявлен режим ЧС до 17 июля.

На юго-западе Испании огонь охватил 5,5 тыс. гектаров леса. В юго-западном регионе Европы стояла жара с температурой до 47 градусов.

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ТЕГИ:ЕвропаЛесные Пожары
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