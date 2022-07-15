Лесные пожары возникли на юго-западе Европы из-за жары

Так, во французском департаменте Жиронда в связи с пожарами были эвакуированы 11 тысяч человек. К настоящему времени огонь 7,5 тыс. гектаров лесных массивов.

В свою очередь, на западе Португалии огонь распространяется быстро в связи с сильным ветром. Были уничтожены ряд жилых домов, в стране объявлен режим ЧС до 17 июля.

На юго-западе Испании огонь охватил 5,5 тыс. гектаров леса. В юго-западном регионе Европы стояла жара с температурой до 47 градусов.

