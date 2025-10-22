Depeche Mode анонсировали фильм и новый концертный альбом
Британскся группа Depeche Mode анонсировала выпуск нового концертного альбома «Memento Mori: Mexico City». Об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.
Речь идёт о большом релизе, связанном с концертами группы в Мексике. В частности, это концертный фильм «M» мексиканского режиссёра Фернандо Фриаса. С 28 октября его начнут показывать в кинотеатрах более чем 60 стран, а 5 декабря он выйдет на физических носителях: DVD, Blu-ray или CD.
Фильм «M» будет включать вставки с концерта Depeche Mode в Мехико в рамках тура «Memento Mori». Само шоу «Memento Mori: Mexico City» также выпустят отдельно: как в видеоформате, так и в аудио версии.
Кроме того, в релиз войдут четыре ранее не издававшихся бонус-трека с альбома «Memento Mori». Первый из них - «In The End» - появится на стриминговых платформах 24 октября.
Ранее фронтмен Depeche Mode Дэйв Гаан заявил, что пока он и Мартин Гор не планируют работать в студии и выпускать новые песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
