«Люди хотят защиты»: Депутат Бурматов о штрафах за выгул собак без намордников

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предлагает ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, сообщил на очередном заседании председатель комитета Павел Крашенинников. Инициатива позволит штрафовать за выгул опасных пород собак без намордников. Как пояснил Бурматов, обсуждение нюансов продолжается.

«Штрафы пока обсуждаются, поскольку инициатива прошла в комитете, но первого чтения еще не было. Что касается фиксации, все будет работать, как в случае с другими административными правонарушениями. При обращении граждан потребуется приложение соответствующих доказательств и заявление человека о том, что правонарушение совершено. Ко мне, как к депутату, приходит много обращений о том, что выгул животных происходит с нарушениями, теперь появится статья, по которой будет предусмотрено наказание за это», - заявил он.