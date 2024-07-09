«Люди хотят защиты»: Депутат Бурматов о штрафах за выгул собак без намордников

В Госдуме продолжают обсуждать размер штрафов за нарушение правил содержания домашних животных, рассказал НСН депутат Владимир Бурматов.

Штрафы за выгул опасных пород собак без намордников помогут снизить число нападения домашних животных на людей, однако принять инициативу следовало раньше, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предлагает ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, сообщил на очередном заседании председатель комитета Павел Крашенинников. Инициатива позволит штрафовать за выгул опасных пород собак без намордников. Как пояснил Бурматов, обсуждение нюансов продолжается.

«Штрафы пока обсуждаются, поскольку инициатива прошла в комитете, но первого чтения еще не было. Что касается фиксации, все будет работать, как в случае с другими административными правонарушениями. При обращении граждан потребуется приложение соответствующих доказательств и заявление человека о том, что правонарушение совершено. Ко мне, как к депутату, приходит много обращений о том, что выгул животных происходит с нарушениями, теперь появится статья, по которой будет предусмотрено наказание за это», - заявил он.

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Как добавил собеседник НСН, принятие инициативы позволит сократить случаи выгулов опасных пород собак без намордника.

«Некоторое время назад эта сфера была дикая, никак не регулировалась. Сейчас медленно наводится порядок. Обсуждаемую норму мы внесли давно, несколько лет назад. Если бы тогда ее приняли, сейчас бы наработался большой опыт. Хорошо, что принимаем инициативу сейчас, важно и дальше системно отвечать на запросы людей. А люди хотят быть защищенными от нападения животных, чтобы при этом животные были защищены от жестокого обращения», - подытожил он.

Ранее местные СМИ сообщали, что во дворе дома томского села собака, которая находилась на привязи, напала на восьмилетнюю девочку и покусала ей лицо. Ребенка доставили в районную больницу. Томское управление Следственного комитета уже начало проверку по факту инцидента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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