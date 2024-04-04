Штраф за нападение собаки на человека впервые выписан в Петербурге
Первый штраф за нападение собаки на человека оформлен в Санкт-Петербурге в рамках административного законодательства. Такую информацию размести л в сети депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Рябоконь.
Изменения в КоАП, которые прописали административную ответственность за нападение собак на людей и их имущество, вступили в силу 10 месяцев назад. Дело в Петербурге инициировало городское Управление ветеринарии. Владелица собаки оштрафована на 10 тысяч рублей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас протоколы по факту нападения собак составляют органы исполнительной власти, они же рассматривают эти дела и принимают решение о санкциях.
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в комментарии НСН ранее назвал эвтаназию одним из самых дорогих и неэффективных способов решения проблемы бездомных животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru