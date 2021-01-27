«Люди боятся». Названа главная проблема ресторанов после отмены ограничений

В Москве с 27 января отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в столице улучшается, в связи с чем возобновляется ночная работа предприятий общественного питания и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН назвал главную проблему ресторанного бизнеса в период пандемии и после нее.

По его словам, люди сейчас не готовы ходить в рестораны с тем же энтузиазмом, что и раньше.

«Сложно посчитать, сколько потерял бизнес за время ограничений. Это не просто убытки из-за запрета работать после 23 часов. Это накопленные долги, которые тянутся, начиная с возникновения пандемии. Мы ожидали, что у нас будут сложными октябрь и ноябрь, были большие надежды на декабрь, который, к сожалению, тоже провалился. И тут еще январь – было безумно сложно работать с этими запретами. Дальше февраль будет показательным, какая ситуация. Уже уходит с рынка большое количество предпринимателей, покупательская способность изменилась, потребительское поведение изменилось. Это главная проблема даже после отмены ограничений. Люди боятся заразиться. Готовы ходить по ресторанам и вести тот образ жизни, который был, лишь 40%. Вот и все. Возврат к прошлому поведению теперь будет долгим», - заявил он.