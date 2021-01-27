«Люди боятся». Названа главная проблема ресторанов после отмены ограничений
Президент Федерации рестораторов и отельеров России в эфире НСН заявил, что падение интереса со стороны россиян к заведениям общепита бьет по отрасли сильнее запрета работать по ночам.
В Москве с 27 января отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в столице улучшается, в связи с чем возобновляется ночная работа предприятий общественного питания и других организаций индустрии отдыха и развлечений.
Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН назвал главную проблему ресторанного бизнеса в период пандемии и после нее.
По его словам, люди сейчас не готовы ходить в рестораны с тем же энтузиазмом, что и раньше.
«Сложно посчитать, сколько потерял бизнес за время ограничений. Это не просто убытки из-за запрета работать после 23 часов. Это накопленные долги, которые тянутся, начиная с возникновения пандемии. Мы ожидали, что у нас будут сложными октябрь и ноябрь, были большие надежды на декабрь, который, к сожалению, тоже провалился. И тут еще январь – было безумно сложно работать с этими запретами. Дальше февраль будет показательным, какая ситуация. Уже уходит с рынка большое количество предпринимателей, покупательская способность изменилась, потребительское поведение изменилось. Это главная проблема даже после отмены ограничений. Люди боятся заразиться. Готовы ходить по ресторанам и вести тот образ жизни, который был, лишь 40%. Вот и все. Возврат к прошлому поведению теперь будет долгим», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что возобновление работы по ночам коснется небольшого процента тех заведений, кто специализируется именно на этом сегменте. Остальная часть отрасли переживает сложный период падения потребительского спроса гораздо острее.
«По большому счету, эта отмена ограничений дает разрешение работать в ночь тем, кто и раньше работал в ночь – дискотеки, бары, концертные программы в ресторанах. Но это маленький процент от того, что есть. Все уже изменилось. Сегодня доставка приносит больше. Но маленькие рестораны не могут наладить доставку, это для них убыточно. Весь ландшафт ресторанного бизнеса полностью меняется. Как в целом по стране, так и в крупных городах, в которых это очень заметно», - отметил он.
На сайте мэра столицы отмечается, что с 27 января отменяется обязательное требование о переводе трети сотрудников компаний в режим дистанционной работы. Собянин добавил, что сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных столичному правительству, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки РФ.
Мэр напомнил, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. По словам Собянина, «борьба пока не закончена», а жители мегаполиса по-прежнему должны соблюдать осторожность.
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