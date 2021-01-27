В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

Мэр Москвы сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в столице продолжает улучшаться. На прошлой неделе новых зараженных было не более 2-3 тысяч в день, а число госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В стационарах для ковидных больных на данный момент свободно более 50% коек, что произошло впервые с середины июня прошлого года.

На сайте мэра говорится, что пандемия идет на спад, город заинтересован в скорейшем восстановлении экономики.