В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

Мэр Москвы сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в столице продолжает улучшаться. На прошлой неделе новых зараженных было не более 2-3 тысяч в день, а число госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В стационарах для ковидных больных на данный момент свободно более 50% коек, что произошло впервые с середины июня прошлого года.

На сайте мэра говорится, что пандемия идет на спад, город заинтересован в скорейшем восстановлении экономики.

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В связи с этим Собянин подписал указ о снятии со среды, 27 января, большинства ограничений, ранее введенных из-за пандемии.

В частности, отменяются и ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Кроме того, отменяется обязательное требование о переводе трети сотрудников компаний в режим дистан­ционной работы, передает RT.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных столичному правительству, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки РФ.




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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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