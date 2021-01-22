«Гвоздь в гроб бизнеса». Рестораторы требуют отмену НДС
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН рассказал о проблемах в отрасли.
Власти Москвы обратились федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Минэкономразвития поддержало это предложение, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Он добавил, что в связи с коронавирусом и действующими ограничениями ресторанный бизнес переживает сложный период.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН заявил, что проблема существует в отрасли давно, и ее не достаточно решить отменой НДС.
«Это полумера. Проблема намного шире, чем просто отмена НДС, она стоит очень давно. Та экономическая модель и налоги, которые были введены в 90-х и начале нулевых годов, уже после кризисов 2008-го и 2014-го годов, не работает. Потребительское поведение меняется, покупательская способность меняется, в этой ситуации, когда мы не можем повышать цены, работа с НДС – убыточна. По логике Федеральной налоговой службы, объединение предприятий под одним руководством происходит даже в случае открытия франшизы, они это считают единым предприятием, говоря, что это схема ухода от налогов. Они хотят получать НДС. На этом все и закончится. Гвоздь в гроб ресторанного бизнеса. Если всех полностью вывести из тени, то цены в ресторанах должны подняться в 2-2,5 раза. Будут тогда люди ходить в рестораны?» - задался он риторическим вопросом.
В центре Москвы за год закрылось более 200 ресторанов и кафе, что на треть больше, чем в 2019 году, следует из отчета консалтинговой компании JLL. На центральных торговых улицах Москвы вакантно более 15% помещений — это максимум за пять лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Тихановская не намерена участвовать в следующих выборах в Белоруссии
- Россия не собирается выдавать Ливану владельца и капитана взорвавшегося в Бейруте судна
- Зинедин Зидан разился COVID-19
- Путин внес законопроект о работе ряда чиновников без ограничений по возрасту
- Испанские власти постановили уничтожить более 3 тысяч норок из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru