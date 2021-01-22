«Гвоздь в гроб бизнеса». Рестораторы требуют отмену НДС

«Это полумера. Проблема намного шире, чем просто отмена НДС, она стоит очень давно. Та экономическая модель и налоги, которые были введены в 90-х и начале нулевых годов, уже после кризисов 2008-го и 2014-го годов, не работает. Потребительское поведение меняется, покупательская способность меняется, в этой ситуации, когда мы не можем повышать цены, работа с НДС – убыточна. По логике Федеральной налоговой службы, объединение предприятий под одним руководством происходит даже в случае открытия франшизы, они это считают единым предприятием, говоря, что это схема ухода от налогов. Они хотят получать НДС. На этом все и закончится. Гвоздь в гроб ресторанного бизнеса. Если всех полностью вывести из тени, то цены в ресторанах должны подняться в 2-2,5 раза. Будут тогда люди ходить в рестораны?» - задался он риторическим вопросом.

В центре Москвы за год закрылось более 200 ресторанов и кафе, что на треть больше, чем в 2019 году, следует из отчета консалтинговой компании JLL. На центральных торговых улицах Москвы вакантно более 15% помещений — это максимум за пять лет.

