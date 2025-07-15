Запрет на вход: В России ищут пути ограничить соцсети для детей
Сегодня речь идет именно про штрафы для платформ, по этому пути хочет пойти Европа, заявил НСН Арсений Щельцин.
В России нет готового технического решения, которое позволит контролировать вход детей в социальные сети, заявил НСН гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
ЕС разрешил странам-членам вводить запреты на пользование соцсетями для несовершеннолетних. Доступ по документам начнут тестировать в ближайшее время. Франция и Нидерланды поддержали полный запрет социальных сетей для детей младше 15 лет. Щельцин заявил, что в России пока ограничений не будет.
«Дети часто попадают в разные негативные ситуации, много вредного контента, а мошенники пользуются доверчивостью детей. Поэтому такие меры вполне логичны. В России это тоже часто обсуждается. Модерировать сто процентов контента в Сети нереально, с мошенниками невозможно бороться. У нас нет жесткого запрета на вход, дети как правило используют фейковые даты рождения. Технического запрета просто нет, так как есть пути обхода ограничений. В будущем такие ограничения появятся, так как это все-таки снижает риски для детей», - отметил он.
По его словам, сегодня речь идет именно про штрафы для платформ, по этому пути хочет пойти Европа.
«Дети легко находят чужое удостоверение личности в сети, могут регистрироваться во всех играх и так далее. Поэтому сегодня придумать что-то сложно, но в будущем будет более жесткая фильтрация контента в автоматическом режиме. Пока сложно рассуждать, какие именно технологии будут, потому что надо бороться еще за приватность детей. Поэтому мы с радостью посмотрим на результаты коллег из Европы. Сейчас это будет, скорее, не про ограничения детей, а про штрафы для платформ», - добавил собеседник НСН.
Дети должны пользоваться социальными сетями только с разрешения родителей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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