«Люди бегают, боятся»: Лось побеждает чиновников Дмитрова, а Фиолент мерзнет без электричества

***

В конце января мы рассказывали о лосе, не дающем жителям Дмитрова попасть на работу. Люди просили перевезти нежданного соседа в лес. В ответ на запрос НСН в Комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что волонтеры готовятся к вывозу животного, при этом сейчас подбирается оптимальное место, где ему хватит корма. Ну а лось и ныне там.

«Да, он ходит и никуда не делся. Все так и осталось. Единственное, он немножко переместился – его подкармливают в другом месте, а так и к нам ходит, и на выходе у ворот стоит. А люди от него просто бегают, боятся. Вот это расстояние 200 метров, когда мы идем по общей территории, там он как раз и пасется. Когда вечером люди выходят с работы, по-другому его не обойти. При этом его не сразу видно в темноте, люди вынуждены убегать от него, но пока без пострадавших», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы продолжаем следить за судьбой животного и ждем ответы на запросы от депутатов-зоозащитников.

***

Ну а в Севастополе другая проблема. Жители многочисленных садовых товариществ в живописных районах Фиолента и Балки Бермана уже несколько лет зимой ежедневно страдают от отключений электричества, на котором здесь завязано всё. Под ударом остаются тысячи семей с детьми и стариками, однако каждой весной с потеплением все налаживается и о проблеме благополучно забывают.

«У нас район Фиолент, он огромный, практически город в городе, большущий частный сектор. Здесь, наверное, тысяч сто человек точно живет. И вот, половина этого района остается без света. Впереди у нас выходные, там очень холодно будет, я думаю, что, скорее всего, будут опять какие-то веерные отключения. Четыре года мы в этом копошимся. Просто в этом году прямо усугубилась проблема с этими веерными отключениями. С января, как началось - и постоянно без света Самое длинное отключение было, когда мы почти полтора дня оставались без света. Мы вынуждены были уехать к родителям из дома, потому что холодно было. Здесь живут бабушки, дедушки, дети, участники СВО. У меня конкретно: в том году мы мерзли - у меня грудной был ребенок, ему было два месяца. В этом году нам уже годик, но все равно мы подмерзаем периодически. Электричество отключается каждый день на пять-шесть часов», - рассказал НСН местный житель Андрей Щукин.

По его словам, если не принять срочные меры, следующей зимой будет еще хуже.

«У нас в городе построили Севастопольскую ТЭС, мощностей должно быть много, но из-за того, что сети не рассчитаны на такое большое количество домов, зимой их не хватает. Они обещают решить эту проблему, но когда это решится, непонятно. Я так понимаю, что они ждут потепления и проблема опять, как и в том году, на задний план отъедет, но что будет дальше? Я думаю, будет еще хуже, если они ничего не сделают до следующей зимы», - предупредил собеседник НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации главу Минэнерго России Сергея Цивилева и губернатора Михаила Развожаева.

Тем временем пришли хорошие новости из Вышнего Волочка Тверской области. В НСН на днях пришла жалоба от пенсионерки, в квартире которой температура упала до девяти градусов, однако на сегодняшний день отопление более-менее наладили, сейчас в квартире плюс 18. Однако мы продолжаем держать на контроле эту ситуацию.