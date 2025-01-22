«Рога и пляски!»: Лось запугал жителей Дмитрова, а Каипы устали жить без света

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На днях к нам обратились жители Дмитрова Московской области, рассказавшие о необычной ситуации. В августе прошлого года дикий лось поселился на территории заброшенного предприятия. Сейчас он вырос и начал пугать людей, а недавно даже поднял на рога собаку. Жители Дмитрова хотят помочь животному и переселить его в лес, однако местные власти не могут найти необходимые для этого 30 тысяч рублей.

«В городе есть большая территория, огороженная забором, там речка, два озерца, деревья. В августе туда забежал лось, около месяца он где-то прятался, а потом стал выходить к людям, все его подкармливали. Сначала он боялся людей, а теперь он уже здоровый, с рогами, и страх пропал абсолютно. Бывает, что он уже просто терроризирует людей, кидаться начинает. Для того, чтобы попасть на работу нам надо пройти 200 метров по этой заброшенной территории, но сделать это невозможно. Он просто стоит перед входом в наши ворота и никого не пускает. Люди уже боятся, что он кого-нибудь на рога посадит. У нас есть собака большая и довольно агрессивная, так он ее уже на рога поднимал, собака теперь его боится. Он себя там главным почувствовал: что хочет, то и делает. Буквально вчера он там отплясывал, теперь по улице ходит. Весь город уже об этом знает, люди уже куда только не звонили. Нам сказали, чтобы его усыпить и перевезти в лес нужно 30 тысяч рублей, которых у города почему-то нет», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы обратились к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву и депутатам-зоозащитникам с просьбой помочь лосю и жителям Дмитрова.

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Деревня Каипы находится в Лаишевском районе Татарстана, в 30 километрах от Казани. При этом уже несколько лет там нет уличного освещения. Собственник земли жалеет деньги на фонари, местные власти игнорируют проблему, а дети вынуждены добираться в школу в полной темноте. Дошло до того, что люди за свой счет установили светильники, однако их отключили.

«Сейчас у нас застроился поселок, а земля находится в частной собственности. Поэтому нам в поселке ни дороги не строят, ни освещение не ставят, нет тротуара. При этом дети каждый день ходят в школу в темное время суток, у них вторая смена. До школы у нас два километра от дома, есть и еще дальше дома. До автобусной остановки, чтобы уехать в город, идти три километра. При этом уличного освещения вообще нет. Если возвращаться вечером в деревню из города на автомобиле, на улице не видно ни детей, ни людей, гуляющих с собаками. Власти не хотят этим заниматься, собственники земли не берут трубки. Мы за свой счет повесили светильники на столбы, но приехали службы и отключили все это. Теперь мы опять остались в темноте. Мы живем уже три года так и пытаемся добиться, чтобы наши земли перешли в муниципалитет», - рассказала НСН местная жительница Регина Малышева.

Власти Татарстана и министр энергетики России Сергей Цивилев обычно быстро отвечают на запросы НСН и помогают простым людям. Надеемся, с их помощью решится и «вечная проблема» села Каипы.