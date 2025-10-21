В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий

Восемь человек, планировавших проведение диверсионных актов, задержали в Польше. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети X.

«Они были задержаны в рамках акции, проведенной Агентством внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами», - указал глава правительства.

По словам премьера, задержания произошли в разных частях республики. О каких именно диверсиях могла идти речь, не уточняется.

Ранее спецслужбы Польши задержали 47-летнего гражданина Украины, которого подозревают в работе на российскую разведку.

ФОТО: РИА Новости
