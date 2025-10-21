Госдума приняла изменения в федеральный бюджет

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральный бюджет на 2025-2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Депутат Кирьянов: Бюджет получил более 1,2 трлн рублей от обеления экономики

Согласно поправкам, прогнозируемый объём ВВП снижен с 221,86 трлн рублей до 217,29 трлн рублей, прогноз по инфляции - с 7,6% до 6,8%.

Сумма общих доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне 36,56 трлн рублей, а расходов — 42,29 трлн рублей. Прогноз по нефтегазовым доходам 8,7 трлн рублей, а по ненефтегазовым - 27,91 трлн рублей.

Ранее в Счётной палате указали, что бюджет России может дополнительно получить 1,5 трлн рублей в 2026–2028 годах, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БюджетЗаконопроектПоправки Госдума

