Госдума приняла изменения в федеральный бюджет
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральный бюджет на 2025-2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно поправкам, прогнозируемый объём ВВП снижен с 221,86 трлн рублей до 217,29 трлн рублей, прогноз по инфляции - с 7,6% до 6,8%.
Сумма общих доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне 36,56 трлн рублей, а расходов — 42,29 трлн рублей. Прогноз по нефтегазовым доходам 8,7 трлн рублей, а по ненефтегазовым - 27,91 трлн рублей.
Ранее в Счётной палате указали, что бюджет России может дополнительно получить 1,5 трлн рублей в 2026–2028 годах, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума одобрила 30-дневный срок явки в военкомат по электронной повестке
- «Как по маслу — не бывает!»: Вокалист «СЛОТ» о работе над альбомом «х10»
- Потерять 60% за десять минут: Инвестиции в крипту сочли хайпом
- Найдут через 150 лет: Ограбление Лувра назвали «заказом»
- Госдума приняла изменения в федеральный бюджет
- Инвестор раскрыл, сколько можно заработать на покупке бриллиантов
- Высоцкий, Кэролл и парадокс: Чего ждать от «Алисы в Стране чудес» с Анной Пересильд
- Искусственные камни вытеснят бриллианты из России, Китая и США
- В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий
- «Непростая работа»: Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru