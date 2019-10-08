«Лучше синица в руках». В СПЧ назвали причину рекордного притока мигрантов в Россию

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН заявил, что такой значительный приток мигрантов связан с трудностями на рынке труда других стран.

«Скорее всего, это люди, столкнувшиеся со сложностями на других рынках труда в Азии и в Европе. Потому что до последнего времени именно туда был приток трудовых мигрантов из среднеазиатских стран. Возможно, там у них не получилось как-то обустроиться в течение периода работы, и они стали чаще выбирать Россию вместо тех стран, где и языковых проблем гораздо больше, но, с другой стороны, и оплата больше, чем у нас. Решили, наверное, что синица в руке лучше, чем журавль в небе, потому что есть все же что-то нужно», - рассказал собеседник НСН.

Ранее НСН писала, что правительство РФ ввело допустимую долю приёма иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Евгений Бобров в эфире НСН отметил, что повышение данных показателей может вызвать рост теневого рынка мигрантов в России.

