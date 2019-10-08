«Лучше синица в руках». В СПЧ назвали причину рекордного притока мигрантов в Россию
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте в эфире НСН объяснил, с чем связано рекордное число мигрантов в России.
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, пишут РИА Новости. Она рассказала, что по данным Росстата, показатель миграционного прироста за период с января по июль этого года составляет более 153 тысяч человек. Этот показатель оказался вдвое больше прошлогоднего, который считался самым высоким за последнее десятилетие. В связи с этим «предполагается, что в оставшиеся месяцы темпы миграции сохранятся», заявила Егорова. Среди возможных причин роста числа трудовых мигрантов названы переход на новые формы статистической отчетности и возможность получения мигрантами временной регистрации.
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН заявил, что такой значительный приток мигрантов связан с трудностями на рынке труда других стран.
«Скорее всего, это люди, столкнувшиеся со сложностями на других рынках труда в Азии и в Европе. Потому что до последнего времени именно туда был приток трудовых мигрантов из среднеазиатских стран. Возможно, там у них не получилось как-то обустроиться в течение периода работы, и они стали чаще выбирать Россию вместо тех стран, где и языковых проблем гораздо больше, но, с другой стороны, и оплата больше, чем у нас. Решили, наверное, что синица в руке лучше, чем журавль в небе, потому что есть все же что-то нужно», - рассказал собеседник НСН.
Ранее НСН писала, что правительство РФ ввело допустимую долю приёма иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Евгений Бобров в эфире НСН отметил, что повышение данных показателей может вызвать рост теневого рынка мигрантов в России.
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