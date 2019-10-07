СПЧ: Запрет на привлечение мигрантов увеличит теневой рынок

Правительство РФ подписало постановление, которое вводит допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.

Максимальный уровень занятости мигрантов установлен для строительной отрасли – 80% от общего числа работников. В Республике Дагестана этот показатель составит 50%. Исключениями являются Москва, Амурская область и Республика Бурятия - здесь данная норма не введена вовсе.

50% сотрудников – иностранцев сможет трудиться в сфере выращивания овощей. При этом, отмечается, что это ограничение с 2020 года вводится во всех регионах России, чего не было ранее.

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в эфире НСН отметил, что повышение данных показателей может вызвать рост теневого рынка мигрантов в России.

«Власти, судя по всему, хотят повысить занятость местного населения в этих сферах, но такими запретительными мерами ее не получиться повысить. Эта логика неправильная, конечно. Здесь нужно стимулировать условия, чтобы первыми шли местные жители, а потом уже второстепенные иностранные работники. Если только устанавливать запрет на их привлечение, то просто будет расти теневой рынок. Что в последнее время и происходит. Ограничения по конкретным профессиям не правильно, такие меры не могут принести никакого эффекта кроме как легализации этого теневого рынка участия мигрантов в трудовой деятельности», - сказал Бобров.

При этом, допустимые доли приема иностранцев на работу существенно не изменились для 2020 года по сравнению с 2019 годом. Сохранена и норма в 26% для сферы сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта, а также 25% - в области спорта.

Однако, глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте отметил высокие штрафы для компаний, где незаконно трудятся мигранты.

«При такой ответственности, когда до 800 тысяч рублей, а то и больше, взыскивается с работодателя за каждого незаконно-находящегося мигранта, ему [работодателю] ничего не остается, как заплакать и отойти в сторону, грубо говоря. Но здесь нет ни какой криминогенной или опасной ситуации, штраф 800 тысяч!» - пояснил собеседник.

В тексте постановления правительства уточняется, что меры введены для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом «региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке».

Ранее сообщалось, что в России снова выросла доля граждан, не приветствующих поток иностранной рабочей силы. Об этом говорят данные опроса «Левада-центра», большинство участников которого (72%) высказались за ограничение притока трудовых мигрантов. Год назад такого мнения придерживались 67% респондентов, а в 2017 году еще на 9% меньше.

Сомнительными посчитал результаты опроса «Левада-центра» глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров. В эфире НСН он заявил, что число россиян, не приветствующих поток рабочей силы из-за рубежа, не изменилось.



