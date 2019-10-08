России предрекли рекордное число мигрантов в 2019 году

Рекордное число мигрантов примет Россия в 2019 году. Об этом РИА Новости рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата.

По её словам, за январь-июль текущего года прирост мигрантов уже составил 153 тысячи 912 человек, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Причиной такого резкого роста мог стать переход в начале года на новые формы статистической отчетности, что позволило МВД передавать, а Росстату обрабатывать более полную информацию», — цитирует Егорову Ura.ru.

Также, по словам эксперта, темпы миграции должны сохраниться в оставшиеся месяцы текущего года. Как отмечает «ФедералПресс», второй причиной роста миграционного потока названо получение приезжими временной регистрации — этот показатель вырос более чем в 1,4 раза. Кроме того, мигранты стали всё чаще приезжать и реже покидать страну, пишут Argumenti.ru.

Ранее НСН писала, что правительство РФ подписало постановление, которое вводит допустимую долю приёма иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в эфире НСН отметил, что повышение данных показателей может вызвать рост теневого рынка мигрантов в России.

