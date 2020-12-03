Шнуров призвал не рисковать с концертами из-за COVID-19

Музыкант Сергей Шнуров обвинил певца Василия Вакуленко (Басту) в том, что рестораны Санкт-Петербурга закрыли на Новый год. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Поздравляю, Вася, ты болван. Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер», — написал Шнуров. По его словам, решение закрыть развлекательные заведения Санкт-Петербурга в Новый год принято после того, как Вакуленко провел концерт, который посетило много зрителей.

Музыкант, сопредседатель Партии Роста, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров заявил в эфире НСН, что во время пандемии не должно быть исключений для артистов. И обстановка, по его словам, предполагает некоторый перерыв с концертами. Что будет с концертной деятельностью дальше, Шнуров предсказать не решился.