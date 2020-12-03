Шнуров призвал не рисковать с концертами из-за COVID-19

Музыкант Сергей Шнуров в эфире НСН заявил об ответственности артистов за здоровье зрителей и раскритиковал власти за непоследовательность с ограничениями.

Музыкант Сергей Шнуров обвинил певца Василия Вакуленко (Басту) в том, что рестораны Санкт-Петербурга закрыли на Новый год. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Поздравляю, Вася, ты болван. Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер», — написал Шнуров. По его словам, решение закрыть развлекательные заведения Санкт-Петербурга в Новый год принято после того, как Вакуленко провел концерт, который посетило много зрителей.

Музыкант, сопредседатель Партии Роста, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров заявил в эфире НСН, что во время пандемии не должно быть исключений для артистов. И обстановка, по его словам, предполагает некоторый перерыв с концертами. Что будет с концертной деятельностью дальше, Шнуров предсказать не решился.

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«Не знаю, какая будет обстановка с проведением фестивалей. Скорее всего, будут установлены какие-то эпидемиологические нормы. Будут измерять расстояние между людьми, как-то так. Я не знаю. Все так меняется быстро. Но чем рисковать здоровьем людей, лучше повременить. Есть молодые ребята, которые абсолютно не пекутся о себе. Они находятся в той фазе развития, когда хочется рискнуть собственной жизнью. Я был таким, я их прекрасно понимаю. Но у них есть бабушки, дедушки, родители, которые находятся в зоне риска», - отметил он.

Ранее музыкант спровоцировал в интернете перепалку с рэпером Бастой (Василием Вакуленко), который провел два концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в разгар пандемии. В беседе с НСН Шнуров заявил, что исполнитель несет такую же ответственность за здоровье зрителей, как и организатор концерта.

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«Проведение подобных массовых и больших концертов должно происходить сейчас с особой тщательностью. И организаторы, и сам артист берет на себя ответственность за здоровье людей. Что касается действий властей, то они не вполне понятны. Нужны конкретные и понятные правила всем игрокам рынка. Если 50% заполняемости - значит 50%. Если 25% - значит 25%. А эти "то закрываем, то открываем" напоминает какие-то судорожные движения людей, которые паникуют. В Британии делают локдаун и запрещено все. Потом делают вакцинацию и все разрешают. У нас все движения и решения непоследовательны, происходят, на мой взгляд, в зависимости от настроения и ситуации. Хотелось бы верить, что вакцинация позволит вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Но я не врач», - заключил артист.

Концерты в Санкт-Петербурге обсуждались у премьер-министра Михаила Мишустина. Он поручил проверить, были ли нарушения, и подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».

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ФОТО: соцсети артиста
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