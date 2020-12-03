«Для отчаявшихся». Шнуров анонсировал новый клип «Ленинграда»
Музыкант, сопредседатель Партии Роста, генеральный продюсер телеканала RTVI в эфире НСН рассказал, что новый клип станет подарком для россиян, которые устали от ограничений из-за коронавируса.
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал перепалку с рэпером Бастой (Василий Вакуленко), который провел два концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в разгар пандемии. Баста уверял, что все санитарные нормы были соблюдены, но власти выявили нарушения и закрыли площадку. Шнуров же заявил, что Баста «выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор».
Музыкант, сопредседатель Партии Роста, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров в эфире НСН уточнил свою позицию по концертам.
«Не планирую возвращаться к концертной деятельности. Никакие деньги не стоят того, чтобы людей заводить в закрытые помещения во время пандемии», - отметил он.
Музыкант также рассказал, чем порадует слушателей в ближайшее время.
«Не далее как 6 декабря выйдет новый клип группировки «Ленинград» в качестве подарка для отчаявшихся россиян, чтобы поднять им настроение. Он был снят в этом году, но группа не дает концертов», - подчеркнул Шнуров.
Концерты в Санкт-Петербурге накануне обсуждались у премьер-министра Михаила Мишустина. Он, в частности, подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».
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