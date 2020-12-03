«Для отчаявшихся». Шнуров анонсировал новый клип «Ленинграда»

Музыкант, сопредседатель Партии Роста, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров в эфире НСН уточнил свою позицию по концертам.



«Не планирую возвращаться к концертной деятельности. Никакие деньги не стоят того, чтобы людей заводить в закрытые помещения во время пандемии», - отметил он.



Музыкант также рассказал, чем порадует слушателей в ближайшее время.



«Не далее как 6 декабря выйдет новый клип группировки «Ленинград» в качестве подарка для отчаявшихся россиян, чтобы поднять им настроение. Он был снят в этом году, но группа не дает концертов», - подчеркнул Шнуров.



Концерты в Санкт-Петербурге накануне обсуждались у премьер-министра Михаила Мишустина. Он, в частности, подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».