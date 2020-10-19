Лучше, чем закрываться. Ресторатор Новиков оценил систему чек-инов

Ресторатор и владелец Novikov Group в эфире НСН высказал мнение, что здоровье важнее неудобств для сотрудников и посетителей ресторанов.


Сегодня в ночных заведениях должна заработать система регистрации для входа. Если она окажется успешной, то систему чек-инов могут распространить на салоны красоты, непродовольственную розницу и рестораны.

Ресторатор и владелец Novikov Group Аркадий Новиков в беседе с НСН оценил такую возможность.

«Все это делается для того, чтобы больше людей оставалось здоровыми. А если кто-то придет больной, то можно отследить передвижение и контакты. Наверное, это надо делать. Потому что все мы хотим, чтобы наши близкие, знакомые, посетители были здоровы. Я к этому отношусь, в общем-то, положительно. Может быть, это создаст какие-то неудобства, но при том, что все в мире борются с эпидемией, то, я считаю, что это нормально. Лучше ходить по кодам, чем закрываться», - считает Новиков.

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По его мнению, система чек-инов не повлияет серьезно на посещаемость мест общепита. Однако, рестораторы уже фиксируют существенное падение посещаемости.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который регламентировал новый порядок прохода в развлекательные заведения с полуночи и до 6 часов утра. Теперь каждый посетитель, начиная с 19 октября, будет обязан на входе отправить СМС на номер 7377 или отсканировать специальный QR-код в самом заведении. Если позже у кого-то из посетителей будет зафиксирован COVID-19, то все посетители, которые были с ним в заведении, получат уведомления с предложением сдать тест на коронавирус.

Ранее НСН уже сообщала, как ограничительные меры в столице сказываются на ресторанном бизнесе по словам ресторатора и владельца Novikov Group.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусРесторан
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