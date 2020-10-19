Лучше, чем закрываться. Ресторатор Новиков оценил систему чек-инов

Сегодня в ночных заведениях должна заработать система регистрации для входа. Если она окажется успешной, то систему чек-инов могут распространить на салоны красоты, непродовольственную розницу и рестораны.

Ресторатор и владелец Novikov Group Аркадий Новиков в беседе с НСН оценил такую возможность.

«Все это делается для того, чтобы больше людей оставалось здоровыми. А если кто-то придет больной, то можно отследить передвижение и контакты. Наверное, это надо делать. Потому что все мы хотим, чтобы наши близкие, знакомые, посетители были здоровы. Я к этому отношусь, в общем-то, положительно. Может быть, это создаст какие-то неудобства, но при том, что все в мире борются с эпидемией, то, я считаю, что это нормально. Лучше ходить по кодам, чем закрываться», - считает Новиков.