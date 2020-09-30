Правило чаевых. Ресторатор Новиков рассказал о будущем официантов

Ресторатор и владелец Novikov Group в эфире НСН рассказал о методах поощрения официантов после введения новых правил Роспотребнадзором.


Новые правила в сфере общественного питания ожидаются с 1 января 2021 года. Согласно разъяснению Роспотребнадзора, заведения больше не смогут включать в счет платежи, которые не относятся к стоимости заказанных блюд и услуг, включая чаевые за обслуживание.

Ресторатор и владелец Novikov Group Аркадий Новиков в беседе с НСН отметил, что новые правила не отразятся на доходах официантов, в частности на чаевых.

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«Насколько я знаю, это требования не включать в счет чаевые. Мы никогда и не включали их. Гости, если хотят дать чаевые официанту или персоналу, то они и дают. Просто это обычно делается или наличными, или на карточку непосредственно официанту. Поэтому никак новые правила не скажутся на доходах официантов, барменов и самих заведений. Думаю, что это формальность», - сказал Новиков.

В правилах также отмечается, что рестораны теперь смогут предлагать посетителю услуги по организации досуга, но предупредив об ее оплате. Также в местах общепита со следующего года должны будут предоставить потребителю всю информацию по его заказу – от способа приготовления блюд, до объемов порции и пищевой ценности. Обязательным требованием станет наличие книги отзывов и предложений и ее предоставление по запросу посетителя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорРесторанПитание
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