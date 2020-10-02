Новиков рассказал, чем грозят ресторанам новые ограничения из-за COVID-19
Как ограничительные меры в столице сказываются на ресторанном бизнесе в эфире НСН рассказал ресторатор и владелец Novikov Group.
Власти Москвы рекомендуют предприятиям переводить до половины сотрудников на удаленный режим работы. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова. Прежде всего, рекомендации касаются офисных сотрудников и не распространяются на работников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым по роду деятельности нужно быть на рабочем месте.
Ресторатор и владелец Novikov Group Аркадий Новиков в беседе с НСН отметил, что в сфере общественного питания уже заметен спад спроса.
«Разговаривал со своими коллегами, и везде уже наблюдается спад потребления, меньшее количество гостей. Я так понимаю, что если также будет продолжаться в ресторанах, то, наверное, будем отправлять сотрудников на удаленку. У нас другого варианта нет. Во-первых, мы зависим от спроса, именно спрос будет определять, как дальше нам действовать. Во-вторых, что такое удаленка? Это практически люди сидят дома и ничего не делают. У нас не офисная работа, где можно на удаленке сидеть и на компьютере работать. Скорее всего, если все будет так происходить, то будем сокращать производства как весной», - высказал мнение Новиков.
При этом он отметил, что в случае закрытия мест общественного питания по примеру апреля-мая, то «нам будет очень плохо, ничего хорошего я пока не вижу».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин велел ввести в столице нa месяц домaшний режим для людей из групп риска, а также обязал перевести на удаленку 30% сотрудников с 5 по 28 октября. Влaсти Москвы пригрозили сaнкциями, если компaнии не выполнят требовaние. Кроме того в связи с коронaвирусом в столичных школaх продлили осенние кaникулы до двух недель. Эксперты НСН разошлись во мнении, нужны ли строгие ограничения в столице, чтобы сдержать рост заболеваемости.
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