Новиков рассказал, чем грозят ресторанам новые ограничения из-за COVID-19

Власти Москвы рекомендуют предприятиям переводить до половины сотрудников на удаленный режим работы. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова. Прежде всего, рекомендации касаются офисных сотрудников и не распространяются на работников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым по роду деятельности нужно быть на рабочем месте.

Ресторатор и владелец Novikov Group Аркадий Новиков в беседе с НСН отметил, что в сфере общественного питания уже заметен спад спроса.

«Разговаривал со своими коллегами, и везде уже наблюдается спад потребления, меньшее количество гостей. Я так понимаю, что если также будет продолжаться в ресторанах, то, наверное, будем отправлять сотрудников на удаленку. У нас другого варианта нет. Во-первых, мы зависим от спроса, именно спрос будет определять, как дальше нам действовать. Во-вторых, что такое удаленка? Это практически люди сидят дома и ничего не делают. У нас не офисная работа, где можно на удаленке сидеть и на компьютере работать. Скорее всего, если все будет так происходить, то будем сокращать производства как весной», - высказал мнение Новиков.