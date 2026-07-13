Россиян предостерегли от использования бензина «Евро-3»
Использование топлива «Евро-3» - это возврат в прошлое, но сегодня это вынужденная мера, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Заправлять автомобиль топливом неподходящего экологического стандарта можно лишь ограниченное время, а в долгосрочной перспективе такая практика навредит транспортному средству, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Депутаты Госдумы Петр Аммосов, Сергей Левченко, Алексей Куринный и Сергей Пантелеев просят главу Минэнерго Сергея Цивилева информировать водителей о том, что они покупают «более вредное» топливо «Евро-3», а не «Евро-5», и предупреждать о рисках для автомобилей. Об этом сообщает телеканал RTVI. При этом постановление правительства до конца 2026 года допускается выпуск в обращение бензина класса «Евро‑3» без учета требований техрегламента Таможенного союза. Хайцеэр усомнился в эффективности подобной инициативы.
«Это социальный вопрос. Если бы мы сегодня могли использовать топливо, которое требуется, ситуация была бы иная. Вывесить ли надпись или нет – принципиального значения не имеет. У всех она будет плюс-минус одинаковая. Автовладельцам надо что-то с этим делать. Идеальный вариант – не ездить на этом виде топлива. Если машины, рассчитаны на топливо "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6", вариант "Евро-3" со временем будет наносить ущерб автомобилю. В первую очередь пострадает катализатор. Это должна быть полная перестройка и переоборудование. Сегодня это не экологический вопрос, а вопрос выживаемости машин», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, в долгосрочной перспективе использование топлива неподходящего экологического стандарта может навредить автомобилю.
«В техпаспорте автомобиля прописана норма выхлопа. Если у автомобилиста в документе не прописано "Евро-2", можно считать, что применение такого топлива опасно. Сейчас мы обеспечили доступность топлива. Некоторое время можно поездить на "Евро-3", ничего страшного. Но долго использовать топливо, которое не предназначено для конкретных машин, нельзя. Сейчас получается, что фаворитом являются ретроавтомобили – старые европейские, японские, где соответствующая экологическая норма. К сожалению, это возврат в прошлое. Уверен, что ситуация будет исправляться, потому что ремонтные работы ведутся. "Евро-5" останется не только в нашей памяти, но и будет частью нашего будущего», - сказал он.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН подчеркнула, что спекуляция на бензине только разгоняет разрывы логистических цепочек и повышает цены, потому автомобилистам важно проявлять разумный подход.
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