Депутаты Госдумы Петр Аммосов, Сергей Левченко, Алексей Куринный и Сергей Пантелеев просят главу Минэнерго Сергея Цивилева информировать водителей о том, что они покупают «более вредное» топливо «Евро-3», а не «Евро-5», и предупреждать о рисках для автомобилей. Об этом сообщает телеканал RTVI. При этом постановление правительства до конца 2026 года допускается выпуск в обращение бензина класса «Евро‑3» без учета требований техрегламента Таможенного союза. Хайцеэр усомнился в эффективности подобной инициативы.



«Это социальный вопрос. Если бы мы сегодня могли использовать топливо, которое требуется, ситуация была бы иная. Вывесить ли надпись или нет – принципиального значения не имеет. У всех она будет плюс-минус одинаковая. Автовладельцам надо что-то с этим делать. Идеальный вариант – не ездить на этом виде топлива. Если машины, рассчитаны на топливо "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6", вариант "Евро-3" со временем будет наносить ущерб автомобилю. В первую очередь пострадает катализатор. Это должна быть полная перестройка и переоборудование. Сегодня это не экологический вопрос, а вопрос выживаемости машин», - объяснил он.