«Безусловно»: Путин заявил, что Россию ждет победа

Выступая на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» он указал, что несмотря на препоны Запада, Россия продолжает экономику и укреплять финансы, а также совершенствовать свои Вооружённые силы.

Глава государства отметил, что это происходит, в том числе, благодаря усилиям Народного фронта, который объединил вокруг себя более 20 млн человек.

«Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям... Вот поэтому нас и ждёт, безусловно, победа», - подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что граждане России через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

