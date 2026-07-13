«Безусловно»: Путин заявил, что Россию ждет победа

Россия всегда двигалась и будет двигаться только вперёд. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Патрушев заявил, что Путин предотвратил распад России

Выступая на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» он указал, что несмотря на препоны Запада, Россия продолжает экономику и укреплять финансы, а также совершенствовать свои Вооружённые силы.

Глава государства отметил, что это происходит, в том числе, благодаря усилиям Народного фронта, который объединил вокруг себя более 20 млн человек.

«Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям... Вот поэтому нас и ждёт, безусловно, победа», - подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что граждане России через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОНФ"народный Фронт"РоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры