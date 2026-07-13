«Фактически это гонка снаряда и брони. “Антифрод” и все остальные законопроекты, которые работают в эту сторону, — это броня. Но снарядом являются не только технологические способы. Даже перед “Антифрод 1.0”в подавляющем большинстве случаев было использование методов социальной инженерии, когда человека вводят в определенный сценарий поведения и на основании этого сценария заставляют совершать те или иные действия. В терминологии Центробанка это называется операциями без добровольного согласия. До “Антифрода 1.0” огромное количество операций отклонялось, но принятие всех мер шаг за шагом меняет ситуацию. Например, после “Антифрода 1.0” количество операций вроде как уменьшилось, но средний чек и объем выросли. Мошенники стали целенаправленно охотиться на людей, у которых большие остатки на счетах. Что касается “Антифрода 2.0”, он нацелен в основном на технологическое использование, в том числе и на анализ стандартного поведения обычного человека», — сказал Мехтиев.

Собеседник НСН отметил, что лучшей защитой станет сознательность самих россиян.

«Речь идет прежде всего о сознательности самих людей. С одной стороны, закон вводит все новые и новые периоды охлаждения, с другой стороны, все усилия идут на то, чтобы люди действительно имели возможность активно защищать себя от мошенничества, в том числе за счет развития уведомлений в момент совершения операций. Образно говоря, если танк укреплять со всех сторон, а потом открыть люк, то дрон влетит в люк. Мы никак не можем научить людей быть критичными к тому, что их пытаются заставлять делать. Этот фактор некритичности мышления и управления личными финансами, к сожалению, является той проблемой, из-за которой мы можем проиграть эту битву. Что касается ошибочных блокировок, любой новый механизм нужно обучать, изначально он не совсем точен, и все равно будет оставаться малая вероятность ошибки. Неизбежно будут проблемы при введении новых мер, но их будет гораздо меньше, если люди проактивно не будут вести себя недобросовестно», — подытожил он.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще использовать схемы обмана, связанные с инвестициями, криптовалютой и зарубежными финансовыми сервисами. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

