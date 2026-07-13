Электромобиль «Атом» попал в обновленный список локализованных авто для такси
Электромобили «Атом» попали в обновленный список машин, которые могут использоваться в качестве такси. Об этом сообщает Минпромторг РФ.
Отмечается, что также в перечень пропал кроссовер Jetour X70Plus. Теперь в списке 30 моделей автомобилей. Это продукция брендов Lada, Sollers, Evolute, «Москвич», Haval, Voyah, Tenet и других.
«Российский автопром продолжает масштабную работу по углублению локализации новых моделей, которые будут соответствовать параметрам «закона о такси», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил «Радиоточке НСН», что в настоящее время обновление парка такси перешло в стадию стагнации.
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