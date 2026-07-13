Электромобиль «Атом» попал в обновленный список локализованных авто для такси

Отмечается, что также в перечень пропал кроссовер Jetour X70Plus. Теперь в списке 30 моделей автомобилей. Это продукция брендов Lada, Sollers, Evolute, «Москвич», Haval, Voyah, Tenet и других.

«Российский автопром продолжает масштабную работу по углублению локализации новых моделей, которые будут соответствовать параметрам «закона о такси», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил «Радиоточке НСН», что в настоящее время обновление парка такси перешло в стадию стагнации.