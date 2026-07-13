Путин рассказал, сколько денег россияне направили через ОНФ на цели СВО

В ходе форума «Все для Победы!» он подчеркнул, что данная сумма была собрана «не от государства».

«Граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млр рублей», - указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и политической волей для надежной защиты своих границ и граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».