Путин рассказал, сколько денег россияне направили через ОНФ на цели СВО

Граждане России через Общероссийский народный фронт (ОНФ) направили на цели специальной военной операции (СВО) почти 70 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, об это заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе форума «Все для Победы!» он подчеркнул, что данная сумма была собрана «не от государства».

«Граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млр рублей», - указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и политической волей для надежной защиты своих границ и граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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