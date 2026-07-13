Самозанятым в России пообещали слияние с ИП
Налоговая сегодня пристально следит за юридическими лицами, но может обратить внимание и на физических, заявил НСН Андрей Бунич.
Сокращение числа юридических лиц и рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) связан с ужесточением налогового контроля, а частным лицам проще пользоваться льготами ИП, чем соблюдать требования к акционерным обществам, рассказал НСН глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 10 июля, в России официально зарегистрированы 6,6 миллионнов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем в июле 2025 года. Рост был обеспечен за счет ИП, следует их данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,8%, число же организаций, напротив, сократилось на 5,2%. Бунича не удивили такие данные.
«Я думаю, что это может быть связано с чисткой реестра и действиями налоговых служб. Закрываются какие-то “ООО”, которым сложнее вести бизнес, а многие регистрируются как ИП в связи с налоговой оптимизацией и так далее. За юрлицами сейчас следят пристальнее, а форма индивидуального предпринимательства дает больше возможностей. В современных условиях она выгодна, так как позволяет совмещать в одном флаконе плюсы физического и юридического лица. Некоторые личные услуги и контракты можно пропускать как коммерческую деятельность и наоборот. А если создавать какое-нибудь “ООО”, то там уже больше налогов и сложнее отчетность, а также более строгая ответственность», — подчеркнул он.
Бунич добавил. что налоговая служба может преподнести бизнесу еще больше перемен.
«Сегодня идут разговоры об объединении индивидуального предпринимательства и самозанятых. Возможно создание какой-то единой структуры — это не исключено. Ужесточения контроля над “ООО” привело к увеличению ИП, а дальше налоговая служба начала рассуждать о том, что нужно всех самозанятых превратить в ИП или наоборот», — отметил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил НСН, по кому ударят новые ограничения на самозанятых.
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