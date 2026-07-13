Сокращение числа юридических лиц и рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) связан с ужесточением налогового контроля, а частным лицам проще пользоваться льготами ИП, чем соблюдать требования к акционерным обществам, рассказал НСН глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.



По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 10 июля, в России официально зарегистрированы 6,6 миллионнов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем в июле 2025 года. Рост был обеспечен за счет ИП, следует их данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,8%, число же организаций, напротив, сократилось на 5,2%. Бунича не удивили такие данные.