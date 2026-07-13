Лантратова рассказала о новом списке для обмена пленными

Российская сторона в настоящее время готовит следующий список для обмена пленными с Украиной. Как сообщает ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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Во время рабочей поездки в Екатеринбург она уточнила, что будет отдельный список обмена по военнопленным и отдельный - по гражданским лицам.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить», - заключила она.

Ранее Лантратова заявила, что вопрос о возвращении на родину жителей Курской области с Украины полностью закрыт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:УкраинаРоссияОбменОмбудсменЯна Лантратова

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