Лантратова рассказала о новом списке для обмена пленными

Во время рабочей поездки в Екатеринбург она уточнила, что будет отдельный список обмена по военнопленным и отдельный - по гражданским лицам.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить», - заключила она.

Ранее Лантратова заявила, что вопрос о возвращении на родину жителей Курской области с Украины полностью закрыт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

