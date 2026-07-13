Трамп пригрозил Ирану очень жесткими ударами

США планируют нанесение серьёзных ударов по Ирану. Об этом в прямом эфире телеканала Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

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По его словам, это связано с тем, что Тегеран нарушил согласованную с Вашингтоном сделку.

«У нас было 10 сделок с этими людьми, так что мы просто будем очень сильно по ним бить», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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