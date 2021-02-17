В Госдуме призвали ввести сертификаты на продукты
Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН рассказал, что малоимущим должны выдаваться сертификаты на продукты в размере 30% от прожиточного минимума.
Президент РФ Владимир Путин призвал подумать над идеей введения продовольственных сертификатов. Как заявил глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы, этот вопрос не столь актуален, как на пике пандемии коронавируса, но обсудить его нужно.
Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты, член ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН рассказал, как появилась идея продовольственных сертификатов.
«Это идея, которую озвучил лидер ЛДПР, президент ее прокомментировал и дал соответствующие поручения. Законопроект о продовольственных сертификатах был разработан около месяца назад. Я в том числе являюсь его автором. Мы всячески пытаемся сделать так, чтобы нуждающимся гражданам в нашей стране подобная мера социальной поддержки оказывалась вне зависимости от территории проживания», - сказал он.
По словам депутата, сертификат должен выдавать не всем подряд, а только тем, кто нуждается.
«Здесь должен выполняться критерий нуждающимся. Не всем подряд, а только тем, кто нуждается. Сертификат должен быть потрачен исключительно на продовольственные товары первой необходимости. Это не значит, что потрачу на две банки икры или дорогой сыр и колбасу. Речь идет о товарах первой необходимости - хлеб, молоко, крупы, овощи. Чтобы у человека была самая элементарная еда, если он оказался в тяжелой жизненной ситуации», - добавил он.
По словам собеседника НСН, сумма сертификата не является большой, но может помочь людям купить базовый набор продуктов.
«Если семья признается малоимущей, ей выдается сертификат определенного номинала. Мы предложили 30% от величины прожиточного минимума в конкретном регионе. Это была бы действительно хорошая помощь семьям, кто находится в зоне социального риска. Эта сумма лучше, чем ничего. На 4 тысячи можно приобрести какую-то необходимую еду. Конечно, не получится купить на эти средства все, что захочется. Но самое элементарное, макароны, картошку, хлеб, яйца, приобрести будет возможно. У пенсионеров, которые платят за квартиры, покупают лекарства, сколько у них остается денег на еду?» - добавил Нилов.
Тем временем в России резко подорожали картофель и морковь. Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40% по сравнению с началом 2020 года и достигла 30,9 рубля. Морковь же подорожала на 34%. Цена за килограмм за аналогичный период составила 37 рублей против прошлогодних 27,5 рубля. Также выросли цены на помидоры (20%) и репчатый лук (10%).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Рост заболеваемости коронавирусом в РФ может прекратиться к лету
- Москвичей предупредили о новом снежном аврале
- Следственный комитет РФ создал поисковое движение
- ЕК запустила программу по изучению новых штаммов COVID-19
- Бывший ополченец Донбасса решил возглавить Пермь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru