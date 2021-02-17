В Госдуме призвали ввести сертификаты на продукты

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН рассказал, что малоимущим должны выдаваться сертификаты на продукты в размере 30% от прожиточного минимума.

Президент РФ Владимир Путин призвал подумать над идеей введения продовольственных сертификатов. Как заявил глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы, этот вопрос не столь актуален, как на пике пандемии коронавируса, но обсудить его нужно.

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты, член ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН рассказал, как появилась идея продовольственных сертификатов.

«Это идея, которую озвучил лидер ЛДПР, президент ее прокомментировал и дал соответствующие поручения. Законопроект о продовольственных сертификатах был разработан около месяца назад. Я в том числе являюсь его автором. Мы всячески пытаемся сделать так, чтобы нуждающимся гражданам в нашей стране подобная мера социальной поддержки оказывалась вне зависимости от территории проживания», - сказал он.

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По словам депутата, сертификат должен выдавать не всем подряд, а только тем, кто нуждается.

«Здесь должен выполняться критерий нуждающимся. Не всем подряд, а только тем, кто нуждается. Сертификат должен быть потрачен исключительно на продовольственные товары первой необходимости. Это не значит, что потрачу на две банки икры или дорогой сыр и колбасу. Речь идет о товарах первой необходимости - хлеб, молоко, крупы, овощи. Чтобы у человека была самая элементарная еда, если он оказался в тяжелой жизненной ситуации», - добавил он.

По словам собеседника НСН, сумма сертификата не является большой, но может помочь людям купить базовый набор продуктов.

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«Если семья признается малоимущей, ей выдается сертификат определенного номинала. Мы предложили 30% от величины прожиточного минимума в конкретном регионе. Это была бы действительно хорошая помощь семьям, кто находится в зоне социального риска. Эта сумма лучше, чем ничего. На 4 тысячи можно приобрести какую-то необходимую еду. Конечно, не получится купить на эти средства все, что захочется. Но самое элементарное, макароны, картошку, хлеб, яйца, приобрести будет возможно. У пенсионеров, которые платят за квартиры, покупают лекарства, сколько у них остается денег на еду?» - добавил Нилов.

Тем временем в России резко подорожали картофель и морковь. Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40% по сравнению с началом 2020 года и достигла 30,9 рубля. Морковь же подорожала на 34%. Цена за килограмм за аналогичный период составила 37 рублей против прошлогодних 27,5 рубля. Также выросли цены на помидоры (20%) и репчатый лук (10%).

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:Ярослав НиловПродукты
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