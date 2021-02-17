В Госдуме призвали ввести сертификаты на продукты

Президент РФ Владимир Путин призвал подумать над идеей введения продовольственных сертификатов. Как заявил глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы, этот вопрос не столь актуален, как на пике пандемии коронавируса, но обсудить его нужно.

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты, член ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН рассказал, как появилась идея продовольственных сертификатов.

«Это идея, которую озвучил лидер ЛДПР, президент ее прокомментировал и дал соответствующие поручения. Законопроект о продовольственных сертификатах был разработан около месяца назад. Я в том числе являюсь его автором. Мы всячески пытаемся сделать так, чтобы нуждающимся гражданам в нашей стране подобная мера социальной поддержки оказывалась вне зависимости от территории проживания», - сказал он.