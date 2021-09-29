Лучшая «обратка». Мариничев призвал создать отечественного конкурента YouTube

«Здесь противостояние между правилами и политикой частной компании, то есть коммерческой структуры, которую представляет сервис, и требованиями государства как такового. Это несоизмеримые вещи, и ожидать обратную политику не совсем правильно. Весовые категории не равны. Если YouTube перестанет исполнять требования законодательства Российской Федерации, то он будет заблокирован, как и любой другой сервис, несмотря на его мощь, структуру и страну регистрации. Это не будет иметь значения, потому что законность на территории России любым сервисом, человеком или компанией должна неумолимо соблюдаться», - отметил Мариничев.

Он назвал абсолютно нормальным, что YouTube, являясь иностранным ресурсом, подпадает под предмет контроля со стороны российских властей, так как сервис «является точкой внимания для российского общества». При этом интернет-омбудсмен назвал возможные ответные шаги в адрес YouTube «непонятной историей, которую сложно представить», и предложил другой шаг, который считает наиболее правильным.

«Когда народные избранники в порыве праведного гнева говорят об ответном шаге, извините за сленг, «обратке» с их стороны, это все проявления эмоционального интеллекта конкретных людей, и не может быть истолковано как ответные действия в адрес компании со стороны государства. Это будет непонятная история, которую сложно представить. Если говорить о том, как правильно поступать в данной ситуации, то правильно – изменение структуры информационной ценности и изменение точки внимания. Если у вас есть собственный национальный ресурс, который является конкурентом YouTube, и на нем большая часть присутствует, взаимодействует и им пользуется, то YouTube становится альтернативой - одним из. И тогда легко видоизменять и выравнивать информационное поле», - отметил Мариничев

Эксперт отметил, что правильно взращивать внутренние сервисы, которые были бы популярны у населения, и были бы нулевым базисом для всего общества в целом. Создание национального конкурента YouTube Мариничев назвал очень сложным, но вполне реальным шагом.