Лучшая «обратка». Мариничев призвал создать отечественного конкурента YouTube
Интернет-омбудсмен считает, что самым правильным ответом со стороны государства была бы не блокировка ресурса, а создание его конкурента.
Россия вправе заблокировать YouTube, если сервис будет нарушать законодательство, но самым правильным ответом было бы создание отечественного конкурента сервиса. Так интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал заявление МИД России, который назвал удаление немецких каналов RT на YouTube проявлением цензуры, отметив необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России.
«Здесь противостояние между правилами и политикой частной компании, то есть коммерческой структуры, которую представляет сервис, и требованиями государства как такового. Это несоизмеримые вещи, и ожидать обратную политику не совсем правильно. Весовые категории не равны. Если YouTube перестанет исполнять требования законодательства Российской Федерации, то он будет заблокирован, как и любой другой сервис, несмотря на его мощь, структуру и страну регистрации. Это не будет иметь значения, потому что законность на территории России любым сервисом, человеком или компанией должна неумолимо соблюдаться», - отметил Мариничев.
Он назвал абсолютно нормальным, что YouTube, являясь иностранным ресурсом, подпадает под предмет контроля со стороны российских властей, так как сервис «является точкой внимания для российского общества». При этом интернет-омбудсмен назвал возможные ответные шаги в адрес YouTube «непонятной историей, которую сложно представить», и предложил другой шаг, который считает наиболее правильным.
«Когда народные избранники в порыве праведного гнева говорят об ответном шаге, извините за сленг, «обратке» с их стороны, это все проявления эмоционального интеллекта конкретных людей, и не может быть истолковано как ответные действия в адрес компании со стороны государства. Это будет непонятная история, которую сложно представить. Если говорить о том, как правильно поступать в данной ситуации, то правильно – изменение структуры информационной ценности и изменение точки внимания. Если у вас есть собственный национальный ресурс, который является конкурентом YouTube, и на нем большая часть присутствует, взаимодействует и им пользуется, то YouTube становится альтернативой - одним из. И тогда легко видоизменять и выравнивать информационное поле», - отметил Мариничев
Эксперт отметил, что правильно взращивать внутренние сервисы, которые были бы популярны у населения, и были бы нулевым базисом для всего общества в целом. Создание национального конкурента YouTube Мариничев назвал очень сложным, но вполне реальным шагом.
«Я верю в то, что возможно создание всего. Мы можем изобрести термоядерный двигатель, который станет популярным, мы можем изобрести информационный ресурс, который станет популярным. Это показывает успех таких ресурсов, как TikTok и Alibaba во всем мире. Здесь все зависит от концентрации ресурсов: и политических, и экономических, и социальных, и технических, чтобы сделать такой прорыв. Надо объединиться, чтобы создать национального чемпиона. Нельзя говорить, что мы сирые, убогие и нее можем сделать продукт, который будет превосходить Youtube. Да, сейчас даже «Яндекс» не может создать такую социальную сеть, которая была бы столь популярна и технически совершенна. Просто так создать чемпиона нельзя. Это должен быть многовекторное развитие всего: и компетенции населения, и экономических возможностей, и повышения потребности в услугах. Это вопрос развития страны и инвестиции в человеческий капитал», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее МИД заявили, что необходимо принять ответные меры в отношении немецких СМИ, которые находятся на территории России.
В свою очередь, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с просьбой ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру СМИ после блокировки двух каналов на YouTube.
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