Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за удаление каналов RT

Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сервиса YouTube, если видеохостинг не восстановит принадлежащие Russia Today каналы RT DE и Der Fehlende Part. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что действия сервиса нарушают основные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Накануне стало известно, что YouTube-каналы RT DE и DFP были удалены без права восстановления. В видеохостинге заявили, что RT якобы публиковал ложную медицинскую информацию о коронавирусе.

Роскомнадзор направил письмо руководству владеющей сервисом компании Google, потребовав «в максимально короткие сроки снять все ограничения» с заблокированных каналов. В ведомстве отметили, что расценивают действия YouTube как акт цензуры, пишет РИА ФАН. Кроме того, Роскомнадзор предупредил Google о миллионном штрафе за отказ снять ограничения, отмечает RT.

