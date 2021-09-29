Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за удаление каналов RT
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сервиса YouTube, если видеохостинг не восстановит принадлежащие Russia Today каналы RT DE и Der Fehlende Part. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что действия сервиса нарушают основные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
«В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».
Накануне стало известно, что YouTube-каналы RT DE и DFP были удалены без права восстановления. В видеохостинге заявили, что RT якобы публиковал ложную медицинскую информацию о коронавирусе.
Роскомнадзор направил письмо руководству владеющей сервисом компании Google, потребовав «в максимально короткие сроки снять все ограничения» с заблокированных каналов. В ведомстве отметили, что расценивают действия YouTube как акт цензуры, пишет РИА ФАН. Кроме того, Роскомнадзор предупредил Google о миллионном штрафе за отказ снять ограничения, отмечает RT.
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