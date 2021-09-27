«От братской страны». Названа причина интереса «Газпрома» к TikTok

По мнению шеф-редактора, TikTok выгодно отличается от других соцсетей, так как строго регулируется властями КНР.

«Законы, я думаю, будут приниматься против всевозможных противозаконных действий, экстремистских вещей, призывов к самоубийству. Вот мальчик пострелял – он сам, что ли? Он насмотрелся, начитался, решил, что он бог, будет управлять другими людьми. Интернет сегодня – это агитационный плакат без границ, и TikTok тоже будет его частью. Придется присматривать регулятору. Но оригинальный TikTok не запретят, он и так достаточно жестко регламентируется. В Китае, где он разрабатывался, государство не отнекивается, не отмахивается, оно спокойно, ясно, прямо действует, когда считает, что это во вред государству, то есть людям. Он уже не такой разнузданный, как западные соцсети, где до недавнего времени каждому можно было плести что угодно. Этот опыт учтен, и он не будет повторен», - уверен специалист.

Букштейн также предположил, что российское руководство не будет блокировать соцсеть, поскольку это негативно скажется на его репутации.

«Государство в эти дела вряд ли будет вмешиваться, это уже будет огосударствление интернета, против этого достаточно возражающих и внутри страны. Тем более будем получать оплеухи, что у нас тут завелось нечто, чем управляет Кремль, и прочая катавасия. Зачем государству брать на себя несвойственную ему функцию и получать за это упреки? У нас есть интернет для закрытых структур, этого довольно. А когда начали говорить о суверенном интернете, тут поднялся такой крик – внутри страны, что интересно. И никого не учат те эпизоды, которые просто означали управление из-за рубежа. В наше время это не шуточки, это действительно может быть кардинально плохо для страны», - посетовал собеседник НСН.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек непопулярность российскому аналогу TikTok. О разработке соцсети Yappy ранее заявила пресс-служба холдинга «Газпром-медиа».

