Любовь российских автомобилистов к китайским шинам объяснили экономией
Объемы покрышек, производимые в России, не покроют рынок, сказал НСН Александр Казаченко.
Купить покрышки в Китае и привезти их в Россию обходится на 30% дешевле, чем покупать российские аналоги, сказал в эфире НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Грузовые шины из Вьетнама и Таиланда продаются в России по демпинговым ценам — на 24,17% и 19,59% ниже среднерыночной стоимости, пишут «Известия». В результате ЕАЭС может ввести антидемпинговые пошлины, что может привести к росту цен на покрышки. Казаченко объяснил, почему покрышки из Вьетнама и Китая гораздо дешевле российских аналогов.
«В России производится меньше шин, чем во Вьетнаме или еще где-то. Наши производители также хотят побольше заработать. У меня у самого парк из пяти тысяч автомобилей. Все шины для них я закупаю в Китае и привожу сюда. Это выходит на 30% дешевле, чем если бы я покупал российские аналоги, которые еще и по качеству уступают. У нас на рынке доля отечественных покрышек невелика. Я абсолютно уверен в том, что объемы, производимые у нас, не покроют рынок. Если бы наши заводы производили такое количество резины, которое необходимо, вряд ли бы кто-то сходил с ума и завозил покрышки из-за границы. Никто никакие пошлины вводить не будет, ведь у нас есть установленный формат, сколько стоит растаможка. Этого достаточно», — сказал собеседник НСН.
Ранее генеральный директор автосервиса «Дилижанс» Александр Пахомов рассказал НСН, как поменять летнюю резину в автосервисе без очереди.
