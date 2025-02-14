«Это наша валентинка!»: Лидер «Мураками» о новой песне, магии и сибирской любви

«Песня "Я буду петь" — это наша личная валентинка, откровение, которое мы решили подарить миру. История создания этой песни началась с просьбы нашего директора написать что-то особенное, что я могла бы исполнять на концертах под гитару. Мой уровень игры на гитаре не самый высокий, и, возможно, именно поэтому песня получилась такой простой и доступной. Слова долго не складывались в единое целое, и я уже было отчаялась, но всё изменилось в один момент. Я тихо напевала припев, и вдруг моя дочь Фелиция подхватила его и запела громко и уверенно. В тот миг я поняла: эта песня понятна даже ребёнку, она нужна нашей группе. Пусть не всем музыкантам в группе "Мураками" она по душе, но за её простотой скрывается нечто большее — это любовь. Поэтому 14 февраля мы впервые и представляем эту песню публике. Пусть она станет символом нашей искренности и нашей преданности музыке, а еще гимном тура», - сказала певица.

Она также отметила, что «валентинки» с детства стали для нее особой магией.

«В детстве я обожала получать валентинки, записки и маленькие подарки-напоминалки. Это было особенное чувство — когда ты знаешь, что кто-то о тебе подумал и подготовил сюрприз. Для меня это было не просто внимание, а магия, связывающая людей. С годами я стала дарить маленькие радости другим. Открытки, записки, сюрпризы — всё это стало частью моей жизни. Я делаю так не только в День всех влюблённых, но и просто, без повода. Ведь главное — не дата, а сам факт заботы и внимания. 14 февраля я почти всегда на сцене. Это особенный день для нашей команды, потому что мы чувствуем любовь и поддержку нашей публики. Взаимное чувство делает нас сильнее и вдохновляет на новые приключения и идеи. В этом году мы снова будем петь 14 февраля - в Новосибирске. Я уверена, что любовь, которая связывает нас со зрителями, будет только крепнуть. И каждая песня о любви - лучшая валентинка», - подчеркнула Вагапова.

Вокалистка «Мураками» также рассказала о «сибирской любви», сопровождающей выступления группы в эти дни.