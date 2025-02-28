«Забудем о калориях!»: Джазмен Билли Новик назвал любимые начинки блинов
Петербургский джазмен Билли Новик рассказал НСН, что его семья в Масленицу не отказывается от блинов, несмотря на калорийность блюда.
Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик в разговоре с НСН заявил, что в Масленицу у него дома всегда есть блины, которые являются одним из любимых блюд для всей семьи.
С 24 февраля в России началась Масленичная неделя, которая завершится 2 марта. Традиционно в эти дни главным блюдом становятся блины. Новик отметил, что чаще выбирает для себя блины с вареньем или фаршем из индейки.
«У нас большая семья, и все любят жарить блины, это весело. Двое детей, супруга, я – мы все делаем блины. Текущая неделя – время, когда можно пренебречь, что блины слишком калорийны. Я позволил себе блинов поесть вcласть. У нас все лежит отдельно, каждый добавляет себе в блин, что хочет. Я больше всего люблю блины с вареньем или добавляю к ним фарш из идейки», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, на Масленичную неделю у него выпало много рабочих планов.
«У нас сегодня концерт в Воронеже в нашем дружественном GARRY Bar. Мы давно не были в Воронеже, это маленький праздник для нас. Уже 1 марта «Billy's Band» играет в Москве в клубе Игоря Бутмана. Так встречаем Масленицу», - отметил он.
В последний день Масленичной недели 2 марта «НАШЕ Радио» превратит семейный парк «Сказка» в центр масленичных гуляний. Праздник с ароматными блинами и музыкальной программой начнется для гостей начнется с 13:00. На главной сцене выступят дуэт балалаечников «МосДуэт», группы «Sadless», «Casual» и «Ключевая», а также Екатерина Яшникова, передает «Радиоточка НСН».
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