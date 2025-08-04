Больше половины владельцев питомцев предпочитают кошек
Большая часть россиян (63%) содержат как минимум одного питомца, говорится в результатах исследования компании «Ингосстрах» и Финансового университета при Правительстве РФ.
В некоторых городах России доля владельцев домашних животных особенно высока. Так, 76% жителей Новокузнецка и Набережных Челнов содержат питомцев, во Владивостоке 72% жителей имеют домашнее животное, в Кемерове — 71%, а в Иркутске — 70%. Кроме того, у 55% жителей столицы есть домашний любимец, а в Санкт-Петербурге 56% горожан держат дома питомца.
Интересно то, что более половины (51,3%) владельцев домашних животных отдают предпочтение кошкам. Еще 30,2% - собакам. У 2,7% опрошенных россиян дома живут аквариумные рыбки, а 1,9% - грызуны. Еще 1,7% россиян содержат дома попугаев и других птиц, а 0,4% - черепах и рептилий.
Опрошенные россияне также признались, что в 60% случаев инициатива заведения нового питомца исходит от детей.
Однако содержание домашнего питомца является удовольствием не из дешевых: в среднем хозяева тратят 4,1 тысячи рублей в месяц. Кроме того, 40% владельцев домашних животных сталкивались с порчей имущества питомцами.
Директор домена «Жилье и имущество» компании «Ингосстрах» Василий Кургузов рассказал, что многие владельцы питомцев недооценивают риски и не страхуют имущество или самих животных.
«Недавно мы запустили новый продукт — “Инговет” — страховой полис для кошек и собак от 3 месяцев до 8 лет. Он помогает компенсировать расходы на ветеринарную помощь в случае острого заболевания, обострения хронической болезни, а также при травмах, полученных в результате несчастного случая. Также у нас действует сервис “Ветврач на связи” для других видов питомцев — он позволяет круглосуточно получать квалифицированные ветеринарные консультации дистанционно», — отметил Кургузов.
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