За любую изоляцию: Врач поддержал продление школьных новогодних каникул

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16 января. По ее словам, такая мера поможет не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

«Среди детей, возможно, мера поможет, среди взрослых вряд ли. Любая изоляция в той или иной степени помогает. Здесь изоляция, на самом деле, очень относительная получается. Необходимо как-то будет ориентироваться на цифры. Говорить о том, что это сверхэффективная мера, не приходится, потому что это совсем не локдаун. Мне кажется, эффективность будет очень относительной. Заразность омикрона гораздо выше и заболеваемость детей тоже гораздо выше. Поэтому говорить о том, что это совершенно не нужная какая-то мера тоже не приходится. Это хотя бы что-то. Любая изоляция – это логично», - отметил Пестерев.

В свою очередь врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился, что предложение о продлении каникул в школах будет полезным.

«Чем длиннее каникулы, тем больше проходит инкубационных периодов, тем лучше. Это полезное решение. Подъем заболеваемости в декабре прерывается каникулами и после них опять начинается», - отметил Малышев.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отмечал, что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

