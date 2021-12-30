Депутат обратилась к министру просвещения с просьбой продлить школьные каникулы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой продлить школьные каникулы, сообщает «РЕН ТВ».
Па ее словам, они должны продолжаться до 16 января. Как считает парламентарий, такая мера поможет не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне эпидемии коронавируса.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что быстрое распространение «Омикрона» не означает увеличение количества смертей от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru