Лоза сообщил, что его не удивить экскурсией в красные зоны
Российский музыкант Юрий Лоза ответил на открытое письмо врачей противникам вакцинации и на приглашение посетить красные зоны заявил, что он бывал в больницах и что его этим не удивить, написал певец на своей странице в Facebook.
«В больницах я бывал, людей перехоронил за свою жизнь предостаточно, так что этим меня не удивить. Возникает вопрос: тогда зачем звать здорового человека туда, где полно внутрибольничной инфекции? Другого ответа, как заразить, я не нашел», — отметил музыкант.
Также Лоза выразил мнение, что препарат может быть признан вакциной только после пятилетнего цикла испытаний.
Как сообщалось ранее, Большинство артистов и политиков, упомянутых в «письме врачей» как противники вакцинации от COVID-19, ответили на приглашение посетить «красную зону», больничные морги и реанимацию.
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