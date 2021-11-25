Лоза сообщил, что его не удивить экскурсией в красные зоны

Российский музыкант Юрий Лоза ответил на открытое письмо врачей противникам вакцинации и на приглашение посетить красные зоны заявил, что он бывал в больницах и что его этим не удивить, написал певец на своей странице в Facebook.

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«В больницах я бывал, людей перехоронил за свою жизнь предостаточно, так что этим меня не удивить. Возникает вопрос: тогда зачем звать здорового человека туда, где полно внутрибольничной инфекции? Другого ответа, как заразить, я не нашел», — отметил музыкант.

Также Лоза выразил мнение, что препарат может быть признан вакциной только после пятилетнего цикла испытаний.

Как сообщалось ранее, Большинство артистов и политиков, упомянутых в «письме врачей» как противники вакцинации от COVID-19, ответили на приглашение посетить «красную зону», больничные морги и реанимацию.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ВрачиКоронавирусЮрий Лоза
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