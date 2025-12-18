Россиянам рассказали об опасности покупки машины из такси
Приобретать автомобили с пробегом, которые ранее использовались в такси или каршеринге, может быть опасно. Об этом RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
Он отметил, что, в первую очередь, это связано с пробегом. Если обычная легковушка в год проезжает в среднем 10—12 тыся км, то таксисты могут накатать на своих автомобилях до 80 тысяч км, что не является пределом. При этом, они практически не глушат мотор, активно наматывая и моточасы.
Эксперт указал, что техобслуживание работающих в такси машин, а также их качественный ремонт, как правило, уступают место коммерческой выгоде.
«Детали на такие машины ставят дешёвые, а на работе станций технического обслуживания хронически экономят», — заключил Ладушкин.
Ранее Национальный совет такси провёл опрос и выяснил, что 66% таксопарков не планируют обновлять автомобили из-за закона о локализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
