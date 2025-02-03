«Не передавите!»: Садоводы назвали эффективные способы борьбы с саранчой

«Саранча в естественных условиях питается растениями и никого не трогает в своем биоценозе. Однако когда их слишком много, масса саранчи чувствует, что не сможет нормально питаться и жить, она просто вылетает и уничтожает все на своем пути. Когда масса саранчи вылетела, это все, вы ее не передавите и не переловите. Нужно использовать способы регулирования, это не требует больших денег, но следить за ситуацией надо регулярно», - сказал он.

По словам собеседника НСН, текущие методы борьбы с саранчой фактически откатывают Россию в XIX век.

«В свое время были станции защиты растений, лаборанты изучали образцы растений и смотрели, какова численность саранчи. Когда специалисты понимали, что численность превышена, есть опасность вылета насекомых, проводили химические обработки, уничтожали излишек. В этом случае саранча никуда не вылетала. Однако нынче в мире науки правят не ученые, а эффективные менеджеры, поэтому таких станций наблюдений, насколько я знаю, нет, никто ничего не регулирует. Мы фактически откатились назад к XIX веку, когда над нами властвовали стихийные силы природы», - пояснил он.