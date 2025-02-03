«Не передавите!»: Садоводы назвали эффективные способы борьбы с саранчой
Только механическая защита в виде сеток поможет частным домохозяйствам бороться с нашествием саранчи, сообщил НСН Андрей Туманов.
Своевременное регулирование популяции саранчи поможет защитить регионы России от нашествия насекомых, рассказал в беседе с НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Нашествие саранчи из-за теплой зимы затронет 21 регион, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, пишут «Известия» со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. В ведомстве отметили, что для борьбы с саранчой создадут спецотряды. Туманов заявил, что специалистам следует задуматься о том, как предотвратить распространение саранчи.
«Саранча в естественных условиях питается растениями и никого не трогает в своем биоценозе. Однако когда их слишком много, масса саранчи чувствует, что не сможет нормально питаться и жить, она просто вылетает и уничтожает все на своем пути. Когда масса саранчи вылетела, это все, вы ее не передавите и не переловите. Нужно использовать способы регулирования, это не требует больших денег, но следить за ситуацией надо регулярно», - сказал он.
По словам собеседника НСН, текущие методы борьбы с саранчой фактически откатывают Россию в XIX век.
«В свое время были станции защиты растений, лаборанты изучали образцы растений и смотрели, какова численность саранчи. Когда специалисты понимали, что численность превышена, есть опасность вылета насекомых, проводили химические обработки, уничтожали излишек. В этом случае саранча никуда не вылетала. Однако нынче в мире науки правят не ученые, а эффективные менеджеры, поэтому таких станций наблюдений, насколько я знаю, нет, никто ничего не регулирует. Мы фактически откатились назад к XIX веку, когда над нами властвовали стихийные силы природы», - пояснил он.
Как добавил Туманов, домохозяйства не смогут эффективно решить проблему с насекомыми самостоятельно.
«Если уже пошла лавина, вы не спасетесь ничем, только защищать сетками. Никакими ядохимикатами не спасете, все не перетравите. Только механическое спасение в виде сеток, что достаточно дорого. Любой специалист скажет, что борьба с вредителями – это прежде всего профилактика. Когда вредитель наносит ущерб, уже поздно. При этом некоторые вредители могут оставить вообще без урожая отдельных культур», - подытожил он.
Согласно прогнозу ученых, представленному в журнале Science Advances, сильные ветры и дожди могут провоцировать масштабные нашествия саранчи в разных регионах мира. Исследователи рассмотрели возможные сценарии изменения климата с 2065 по 2100 год, и пришли к выводу, что даже при благоприятном прогнозе с резким сокращением уровня выбросов углекислого газа ареал обитания саранчи все равно вырастет минимум на 5%, напоминает «Радиоточка НСН».
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