Нашествие саранчи угрожает 21 региону России
Из-за аномально теплой зимы одной из основных угроз новому урожаю в РФ станет саранча. Так, бороться с ней в 2025 году придется в 21 субъекте страны, сообщили «Известия».
Данный прогноз был озвучен в рамках доклада федерального Россельхозцентра при Минсельхозе, представленном на одном из последних совещаний в ведомстве.
В материале уточняется, что к регионам, которые находятся в зоне риска, относятся: Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области. Также пострадать от нашествия саранчи могут Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня и другие регионы.
В ведомстве отметили, что для борьбы с саранчой создадут спецотряды. При этом отмечается, что аграриям в 2025 году нужно будет обработать от вредителей на 100 тысяч га больше, чем в 2024-м.
Ранее замглавы российского Минсельхоза Максим Титов заявил, что в России в 2025 году произойдет незначительное повышение цен на хлеб, которое скорректирует их в соответствии с темпами инфляции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru