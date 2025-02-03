Нашествие саранчи угрожает 21 региону России

В материале уточняется, что к регионам, которые находятся в зоне риска, относятся: Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области. Также пострадать от нашествия саранчи могут Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня и другие регионы.

В ведомстве отметили, что для борьбы с саранчой создадут спецотряды. При этом отмечается, что аграриям в 2025 году нужно будет обработать от вредителей на 100 тысяч га больше, чем в 2024-м.

Ранее замглавы российского Минсельхоза Максим Титов заявил, что в России в 2025 году произойдет незначительное повышение цен на хлеб, которое скорректирует их в соответствии с темпами инфляции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

