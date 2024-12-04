«Цены выше, экспорт меньше»: Россия рискует потерять 38% посевов пшеницы

«Цифры совпадают с нашими расчетами. Однако мы не подтверждаем данные Минсельхоза об объеме озимого сева. Минсельхоз утверждает, что было засеяно 18,61 млн га, а мы считаем, что 17,02 млн га. Именно из 17 млн га 38% в плохом состоянии ушли в зимовку. Это еще не значит, что эти площади будут списаны, все зависит от погодных условий зимой. Не раз бывало, что ушедшие в плохом состоянии посевы возрождались по весне. Это нормальное явление, если будет достаточный запас влаги в почве, ничего смертельного не случится. Но надо учитывать, что риски резко вырастают по таким посевам, и даже по взошедшим, если они, уходя в зимовку, не ушли в стадию кущения», — сказал Злочевский.

Собеседник НСН отметил, что цены в 2025 году однозначно вырастут, а объемы экспорта упадут.

«От того, как перезимуют растения, будут зависеть и цены в 2025 году. В любом случае уменьшение по площадям однозначно скажется по весне, во время ярового сева уже будет понятно, насколько он активно будет идти, какая закладка под будущий урожай. Он уже слабее, чем нынешний, соответственно, яровые вряд ли догонят: как минимум 60-70% урожая пшеницы получаются с озимого сева. Экспорт будет однозначно меньше заявленного Минсельхозом по объему, до введения квоты 15 февраля вывезут еще максимум 12-14 млн тонн, цифры Минсельхоза сильно завышены», — добавил эксперт.

В заключение Злочевский указал на то, что инвестиции в производство пшеницы практически сошли на нет.

«Производственный потенциал у нас снижается третий год подряд. Инвестиции в производство пшеницы резко упали и стремятся к нулю из-за нерентабельности производства. А правительство занимается дополнительным обиранием крестьян, страна теряет от тех правил игры, которые установила для производителей», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что правительство России выделит дополнительные 17,4 миллиарда рублей на поддержку льготных кредитов сельхозпроизводителей.

