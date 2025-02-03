«Безденежье страшнее»: Россиян призвали не бояться нашествия саранчи

«Конечно, засуха в 2024 году и аномально высокие температуры зимой могут способствовать хорошей перезимовке не только саранчовых, но и заразных микробов, вирусов, насекомых и так далее. Надо готовиться к тому, чтобы можно было препятствовать вредителям, уничтожать их в весенний период. Пока что прогноз для их развития благоприятный. Что будет в феврале и в первой декаде марта, трудно сказать. Надеемся, что будет похолодание», — сказал Лачуга.

Однако, отметил собеседник НСН, преувеличивать последствия нашествия саранчовых не стоит.

«Специалисты знают, как бороться с саранчой. Привлекается авиация, закупаются различные средства защиты и уничтожения. Саранчовые, как правило, активно перелетают из северных регионов Казахстана в Томскую, Оренбургскую, Курганскую области, дальше идут на Астрахань, Волгоград, север Каспийского моря, перемещаются через Калмыкию, Краснодар, Ростовскую область и далее, их нападению подвержены все озимые зерновые культуры. Я бы не сказал, что они наносят существенный ущерб сельскому хозяйству, поскольку мы знакомы с этой проблемой на протяжении многих десятилетий и, повторюсь, знаем, как с ней справляться, также мы контактируем по этому вопросу с соседним Казахстаном. Кроме того, саранчовые опасны там, где большие массивы полей, дачникам и садоводам они не страшны», — подчеркнул эксперт.

В заключение Лачуга назвал куда большей проблемой нехватку финансирования сельского хозяйства.

«Надо не нагнетать обстановку, а больше финансировать сельское хозяйство. Сегодня рентабельность сельскохозяйственной отрасли очень низкая. Если в советское время рентабельность была 30-40%, то сегодня — 10-12%. Это беда еще большая, нежели саранчовые. У нас очень любят рапортовать, что все хорошо, но на деле далеко не всегда это так», — подытожил он.

Ранее объем экспорта зерновых культур из России в 2025 году обрушился в три раза 1-10 января 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН»

