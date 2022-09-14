«Ловят не тех»: Адвокат призвал устранить существенный пробел в законе о госизмене
Если секретная информация оказалась в свободном доступе, то наказывать надо не того, кто ее нашел, а допустившего утечку, сказал НСН доктор юридических наук Игорь Трунов.
Во многих странах есть нормы права, которые говорят, что если секретная информация обнаружена в свободном доступе, то нашедший не несет за это ответственности. В российском законодательстве такого нет и этот существенный пробел нужно устранять, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил РИА Новости, что в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за госизмену. При этом ранее он призывал ужесточить наказание в плоть до пожизненного заключения без права апелляции. Трунов с народным избранником не согласен и считает, что закон о госизмене нуждается в изменении.
«Есть одна существенная проблема - на просторах интернета мы можем найти большой объем секретной информации, которая попадает туда из-за разгильдяйства. Для человека, который нашел ее и распространил, это влечет жесткое наказание. Ловят не тех, кто в интернет вываливает секретную информацию, а того, кто нашел и распространил. Нужно устранять этот существенный пробел в законодательстве! Надо привлекать к ответственности тех, кто позволил распространение секретной информации в общем доступе. Во многих странах есть нормы права, которые говорят, что если секретная информация обнаружена в свободном доступе, то нашедший не несет за это ответственности. Насколько это имеет отношение, к примеру, к делу Сафронова – не знаю, но СМИ пишут, что он нашел секретную информацию в свободном доступе. Значит проблема есть», - сказал Трунов.
Собеседник «Радиоточка НСН» считает, что ужесточение наказания за госизмену не снизит число преступлений.
«Ужесточение наказания никогда не ведет к снижению преступности. Оно ничего не решает. Самый эффективный способ – неотвратимость наказания. Для этого надо править процессуальное законодательство, которое не даст возможности преступникам уйти от ответственности. У нас есть общий постулат, который нравится населению, что для победы над преступностью нужно всех ловить и расстреливать. Практика показала, даже в революционные времена, что ловили и расстреливали не тех», - резюмировал Трунов.
Ранее Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов может подать прошение на условно-досрочное освобождение в 2036 году.
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