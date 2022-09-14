«Ловят не тех»: Адвокат призвал устранить существенный пробел в законе о госизмене

Накануне депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил РИА Новости, что в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за госизмену. При этом ранее он призывал ужесточить наказание в плоть до пожизненного заключения без права апелляции. Трунов с народным избранником не согласен и считает, что закон о госизмене нуждается в изменении.

«Есть одна существенная проблема - на просторах интернета мы можем найти большой объем секретной информации, которая попадает туда из-за разгильдяйства. Для человека, который нашел ее и распространил, это влечет жесткое наказание. Ловят не тех, кто в интернет вываливает секретную информацию, а того, кто нашел и распространил. Нужно устранять этот существенный пробел в законодательстве! Надо привлекать к ответственности тех, кто позволил распространение секретной информации в общем доступе. Во многих странах есть нормы права, которые говорят, что если секретная информация обнаружена в свободном доступе, то нашедший не несет за это ответственности. Насколько это имеет отношение, к примеру, к делу Сафронова – не знаю, но СМИ пишут, что он нашел секретную информацию в свободном доступе. Значит проблема есть», - сказал Трунов.