Путин не стал оценивать степень суровости приговора Сафронову
Президент Владимир Путин не стал оценивать приговор бывшему журналисту, экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Глава государства призвал задать генпрокурору вопрос о справедливости вердикта.
Путин отметил, что Сафронов «зарабатывал не только журналистской деятельностью, а еще собирал материалы и передал их одной из западных разведок».
«Наша контрразведка работала, сидела на каналах его связи, все отфиксировала. Потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее решение. Насколько оно справедливо — насчет срока за содеянное — я не берусь судить»,— заявил российский президент.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что приговор можно обжаловать, прокуратура и защита могут опротестовать вердикт.
Ранее Ивана Сафронова приговорили к 22 годам заключения по делу о госизмене. Экс-журналиста обвинили в передаче зарубежной спецслужбе секретной информации о военно-техническом сотрудничестве РФ и оборонной отрасли. Сафронов не признал вину.
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