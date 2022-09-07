Путин не стал оценивать степень суровости приговора Сафронову

«Наша контрразведка работала, сидела на каналах его связи, все отфиксировала. Потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее решение. Насколько оно справедливо — насчет срока за содеянное — я не берусь судить»,— заявил российский президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что приговор можно обжаловать, прокуратура и защита могут опротестовать вердикт.

Ранее Ивана Сафронова приговорили к 22 годам заключения по делу о госизмене. Экс-журналиста обвинили в передаче зарубежной спецслужбе секретной информации о военно-техническом сотрудничестве РФ и оборонной отрасли. Сафронов не признал вину.

