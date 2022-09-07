Путин не стал оценивать степень суровости приговора Сафронову

Президент Владимир Путин не стал оценивать приговор бывшему журналисту, экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Глава государства призвал задать генпрокурору вопрос о справедливости вердикта.

Путин отметил, что Сафронов «зарабатывал не только журналистской деятельностью, а еще собирал материалы и передал их одной из западных разведок».

Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым»

«Наша контрразведка работала, сидела на каналах его связи, все отфиксировала. Потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее решение. Насколько оно справедливо — насчет срока за содеянное — я не берусь судить»,— заявил российский президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что приговор можно обжаловать, прокуратура и защита могут опротестовать вердикт.

Ранее Ивана Сафронова приговорили к 22 годам заключения по делу о госизмене. Экс-журналиста обвинили в передаче зарубежной спецслужбе секретной информации о военно-техническом сотрудничестве РФ и оборонной отрасли. Сафронов не признал вину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриговорГосизменаИван СафроновВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры