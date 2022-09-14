Для народа и системы: В КПРФ призвали сделать дела о госизмене открытыми
Далеко не каждую гостайну нужно раскрывать в ходе судебного заседания, поэтому провести процесс открытым не должно составить труда, отметил в эфире НСН депутат и юрист Юрий Синельщиков.
Вводить пожизненное наказание за госизмену будет чрезмерным решением, наказание по этой статье и так слишком суровое, при этом необходимо сделать заседания по таким делам открытыми из-за множества вопросов к судебным процессам, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил РИА Новости, что в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за госизмену. При этом ранее он призывал ужесточить наказание в плоть до пожизненного заключения без права апелляции. Юрий Синельщиков считает, что наказание по этой статье и так слишком жестокое.
«Мы все ужесточаем и ужесточаем наш Уголовный кодекс (УК). Государственная измена – это лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. А это разве не пожизненное? Меньше 12 лет никто не даст, а 20 лет – это сурово. Будет колония, в которой мало не покажется. Считаю, что нет необходимости в таком законопроекте. Под госизменой суды иногда понимают весьма сомнительные деяния. Обращаю внимание на то, что последние 10 лет мы последовательно идем на ужесточение УК РФ. У нас единицы статей, в которых бы мы проявили какую-то законодательную лояльность и гуманность», - сказал Синельщиков.
По его словам, дела по обвинению в госизмене должны рассматриваться в открытых судебных заседаниях, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Также Синельщиков призвал придавать судебным процессам максимальную гласность.
«Наши суды должны стараться делать максимальное количество дел открытыми. Они должны рассматриваться в открытых судебных заседаниях. Даже там, где речь идет о гостайне. Нужно посмотреть, а может ее и не нужно раскрывать в ходе судебного процесса. Наши процессы нужно делать максимально гласными, это в интересах и судебной системы, и народа», - указал депутат.
Кроме того, Синельщиков напомнил про дело журналиста Ивана Сафронова, которому дали 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене. Он подчеркнул, что не видел материалов уголовного дела, однако добавил, что такой срок лишения свободы является слишком суровым.
«Не могу сказать, много дали Сафронову или мало, потому что я не видел уголовного дела…. Я обращаю внимания на эти статьи и приговоры через СМИ. Но, судя по нашей практике, это стало сейчас в порядке вещей. Может быть и немного, если это действительно госизмена. Надо заканчивать с ужесточением, наш кодекс и так достаточно жестокий. Он один из самых жестоких кодексов цивилизованного мира, не говоря про те, где предусмотрена смертная казнь. Весь вопрос обычно в судебной практике… 20 лет человеку отбывать в колонии, причем это колония не общего режима, с массой всяких ограничений. Куча ограничений будет еще после того, как он освободится. Это очень сурово», - резюмировал депутат.
Так, Мосгорсуд 5 сентября приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Журналист вину в госизмене не признал и связал свое преследование с профессиональной деятельностью. Также суд назначил Сафронову два года ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Как пояснял юрист Павел Чиков, санкция по ст. 275 УК о госизмене предусматривает максимальное наказание в 20 лет, но Сафронову суд назначил больше, поскольку он обвиняется по двум эпизодам.
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