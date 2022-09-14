Для народа и системы: В КПРФ призвали сделать дела о госизмене открытыми

«Наши суды должны стараться делать максимальное количество дел открытыми. Они должны рассматриваться в открытых судебных заседаниях. Даже там, где речь идет о гостайне. Нужно посмотреть, а может ее и не нужно раскрывать в ходе судебного процесса. Наши процессы нужно делать максимально гласными, это в интересах и судебной системы, и народа», - указал депутат.

Кроме того, Синельщиков напомнил про дело журналиста Ивана Сафронова, которому дали 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене. Он подчеркнул, что не видел материалов уголовного дела, однако добавил, что такой срок лишения свободы является слишком суровым.

«Не могу сказать, много дали Сафронову или мало, потому что я не видел уголовного дела…. Я обращаю внимания на эти статьи и приговоры через СМИ. Но, судя по нашей практике, это стало сейчас в порядке вещей. Может быть и немного, если это действительно госизмена. Надо заканчивать с ужесточением, наш кодекс и так достаточно жестокий. Он один из самых жестоких кодексов цивилизованного мира, не говоря про те, где предусмотрена смертная казнь. Весь вопрос обычно в судебной практике… 20 лет человеку отбывать в колонии, причем это колония не общего режима, с массой всяких ограничений. Куча ограничений будет еще после того, как он освободится. Это очень сурово», - резюмировал депутат.

Так, Мосгорсуд 5 сентября приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Журналист вину в госизмене не признал и связал свое преследование с профессиональной деятельностью. Также суд назначил Сафронову два года ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Как пояснял юрист Павел Чиков, санкция по ст. 275 УК о госизмене предусматривает максимальное наказание в 20 лет, но Сафронову суд назначил больше, поскольку он обвиняется по двум эпизодам.

