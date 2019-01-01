Профсоюз полиции: Голунов мог пойти на сделку с правоохранителями
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал НСН, почему МВД до сих пор скрывает информацию о подбросивших журналисту наркотики.
Четверо сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы уволены после уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Троих полицейских, по данным проекта Baza, выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». В частности, сотрудники допустили нарушения, когда своевременно не предоставили задержанному адвоката и в течение длительного времени не давали связаться с родственниками. Уволенные сотрудники полиции намерены через суд добавиться своего восстановления на работу. Четвертая уволенная — сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, отправившая в пресс-службу главного управления МВД по Москве фотографии с обысков, на которых была изображена нарколаборатория.
В пресс-службе Главного управления МВД по Москве подтвердили, что сотрудники уволены по результатам служебной проверки.
Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что уволены из органов все участвовавшие в операции задержания Ивана Голунова, однако никто до сих пор не дал ответ на главный вопрос – откуда у журналиста в рюкзаке оказались наркотики.
«Увольнение сотрудников прикрывает самый основной вопрос: а откуда наркотики? Говорили же, что на пакетиках нашли чьи-то ДНК, отпечатки пальцев. Но чьи? Если сотрудников полиции, то их бы уволили и возбудили уголовное дело. А они уволены, но ни арестованы, ни задержаны, уголовных дел нет. Получается, что сотрудники не виноваты. Если двух генералов уволили, то должны и пешки пострадать. Ведомство показывает, что вот мы чистим свои ряды. Эти сотрудники либо плохо выполнили заказ (не арестовали Голунова), откуда-то сверху пришедший; либо от общества пытаются скрыть основной момент: откуда же эти наркотики взялись», - полагает глава общественной организации.
По информации Михаила Пашкина, наркотики Голунову подбросили не полицейские.
«Голунов, перед тем, как его взяли, был на какой-то встрече и, скорее всего, именно там наркотики подсунули в его рюкзачок, что он даже и не знал об этом. Кто это сделал? Явно, что не сотрудники полиции», - считает он.
Между тем, сам журналист, по данным собеседника НСН, не настаивает на поиске подбросивших наркотики, так как пошел на сделку с полицией из-за найденной в его телефоне некой незаконной информации.
«В телефоне у Голунова кое-что нашли и пошли с ним на сделку. Они сказали: то, что мы у тебя нашли, никому показывать не будем, а ты молчи в тряпочку и забудь про все. А в телефоне у него, по моим данным, нашли много всего очень интересного», - сообщил Пашкин.
Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан полицией в центре Москвы 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. После массовых общественных и журналистских выступлений в его защиту, Голунова сначала отправили под домашний арест, а затем отпустили, сняв все обвинения.
Ранее от работы был отстранен глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. До этого президент России Владимир Путин по представлению главы МВД Владимира Колокольцева уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова.
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