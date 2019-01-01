Профсоюз полиции: Голунов мог пойти на сделку с правоохранителями

Четверо сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы уволены после уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Троих полицейских, по данным проекта Baza, выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». В частности, сотрудники допустили нарушения, когда своевременно не предоставили задержанному адвоката и в течение длительного времени не давали связаться с родственниками. Уволенные сотрудники полиции намерены через суд добавиться своего восстановления на работу. Четвертая уволенная — сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, отправившая в пресс-службу главного управления МВД по Москве фотографии с обысков, на которых была изображена нарколаборатория.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве подтвердили, что сотрудники уволены по результатам служебной проверки.

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что уволены из органов все участвовавшие в операции задержания Ивана Голунова, однако никто до сих пор не дал ответ на главный вопрос – откуда у журналиста в рюкзаке оказались наркотики.

«Увольнение сотрудников прикрывает самый основной вопрос: а откуда наркотики? Говорили же, что на пакетиках нашли чьи-то ДНК, отпечатки пальцев. Но чьи? Если сотрудников полиции, то их бы уволили и возбудили уголовное дело. А они уволены, но ни арестованы, ни задержаны, уголовных дел нет. Получается, что сотрудники не виноваты. Если двух генералов уволили, то должны и пешки пострадать. Ведомство показывает, что вот мы чистим свои ряды. Эти сотрудники либо плохо выполнили заказ (не арестовали Голунова), откуда-то сверху пришедший; либо от общества пытаются скрыть основной момент: откуда же эти наркотики взялись», - полагает глава общественной организации.

По информации Михаила Пашкина, наркотики Голунову подбросили не полицейские.

«Голунов, перед тем, как его взяли, был на какой-то встрече и, скорее всего, именно там наркотики подсунули в его рюкзачок, что он даже и не знал об этом. Кто это сделал? Явно, что не сотрудники полиции», - считает он.