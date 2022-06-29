СМИ: подготовлен законопроект, отменяющий штрафы за мелкие нарушения ПДД

В России подготовлен проект закона, отменяющий штрафы за ряд мелких нарушений правил дорожного движения и одновременно ужесточающий ответственность за серьезные проступки, сообщают «Известия».

В Госдуме предложили амнистировать нарушителей ПДД

Документ также предлагает ввести наказание за превышение средней скорости и предусматривает отмену штрафа для водителей за не пройденный техосмотр.

Предлагается отказаться от таких наказаний, как грязный номер, забытые дома права или документы на машину, не включенный указатель поворота. За управление автомобилем с мелкими неисправностями также предлагают ограничится предупреждением.

В мае Госдума предложила ужесточить ответственность водителей за нарушения правил дорожного движения, увеличив штрафы до 300 тысяч рублей и введя другие меры вплоть до конфискации машины за езду без прав.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:АвтомобилистыВодителиГИБДД
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