«Ловля черной кошки»: Туристам объяснили, как пережить «охлаждение» сим-карт
При выезде за рубеж лучше использовать сим-карты, работающие без роуминга, посоветовал в эфире НСН Леонтий Букштейн.
Временная блокировка сим-карт россиян после возвращения их владельцев из-за рубежа оправдана, заявил в интервью НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
В Минцифры России ранее сообщили о запуске нового механизма безопасности для борьбы с беспилотниками. С 10 ноября введен 24-часовой «период охлаждения» для абонентов с российским сим-картами, вернувшихся из-за рубежа – нужно будет доказать, что симку использует человек. Букштейн объяснил, в чем опасность сим-карт.
«Это не сделано просто по щелчку от нечего делать, наверное, есть негативный опыт с номерами, которые прошли роуминг. Работающая сим-карта – это нормальный маячок, чтобы совершить все, что угодно. Это хорошее средство управления всем, чем угодно, в том числе нежелательным и преступным. Государство и надзирающие органы вынуждены ввести такую меру, потому что человек приехал и не понятно, где он был, как с ним говорили? Вполне приличные с виду люди, особенно молодые, оказываются игрушкой в руках тех, кто творит Бог знает что! Беспилотники летают над мирными городами каждый день. Это как ловля черной кошки в темной комнате, ну а что делать? Это метод широкого захвата. Если есть подозрения или опасения, значит надо по ним работать», - отметил эксперт.
Он рекомендовал российским туристам пользоваться за рубежом местными симками.
«Грамотные туристы имеют карту для работы за границей без роуминга. Сейчас это даже предпочтительно. В наше время пожить сутки без связи - это тяжелый случай, но ведь есть родня, у которой есть телефон, не все же ездят за границу "хором" с семьями. Есть папа, мама, сыновья, внуки, товарищи по работе, выход всегда есть. При этом выезжают за рубеж сегодня доли процента россиян. У нас 302 миллиона сим-карт, из них вернуться в Россию из роуминга может ничтожная доля», - заключил собеседник НСН.
Как пояснили в Минцифры. 24-часовой «период охлаждения» будет введен для абонентов, вернувшихся из международного роуминга, или в случае, если сим-карта неактивна в течение 72 часов. Информация о способах снятия ограничений будет высылаться мобильными операторами по СМС, отмечает «Радиоточка НСН».
