Временная блокировка сим-карт россиян после возвращения их владельцев из-за рубежа оправдана, заявил в интервью НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

В Минцифры России ранее сообщили о запуске нового механизма безопасности для борьбы с беспилотниками. С 10 ноября введен 24-часовой «период охлаждения» для абонентов с российским сим-картами, вернувшихся из-за рубежа – нужно будет доказать, что симку использует человек. Букштейн объяснил, в чем опасность сим-карт.